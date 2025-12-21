Vodice, občina številnih projektov in čudovite narave na izbrani lokaciji osrednje Slovenije – pogovor z županom Acom Francem Šuštarjem

Piše: Andraž Grad

Obiskali smo Vodice, gorenjsko občino blizu Ljubljane, ki jo obkrožajo čudoviti alpski vršaci in sproščujoča narava. Župan Aco Franc Šuštar nas je prijazno sprejel in nam predstavil glavne projekte v občini in povedal, kako v Vodicah preživljajo praznični čas.

Gospod Šuštar, nam lahko za začetek poveste, katere investicije ste v tem letu končali v občini in kateri so zdaj glavni projekti?

Občina Vodice je letos začela s tremi investicijami, ki so vse sofinancirane z evropskim nepovratnimi sredstvi. To so graditev fekalne kanalizacije ter druge komunalne in cestne infrastrukture v Utiku in na Skaručni ter graditev večnamenske športne dvorane ob OŠ Vodice. Končali pa smo z graditvijo hodnika za pešce od Vodic do nadvoza avtoceste in skupaj z DRSI še od Vodic do križišča proti Repnjam. Zdaj je v teku še obnova državne ceste od Vodic do Zapog ter na istem odseku po severni strani še graditev kolesarske steze in pešpoti v širini 2,5 m. Preplastili in uredili smo nekaj manjših odsekov cest ter nadgradili javno razsvetljavo po nekaterih delih občine.

Nam lahko zaupate kakšne investicije načrtujete za prihajajoče leto?

V letu 2026 bomo končali prej naštete projekte. Čim prej želimo priklopiti vse objekte na novo zgrajeno fekalno kanalizacijo C0, ki smo jo zgradili v preteklih letih. Imamo rekordno visok, 11 milijonov evrov vreden proračun, ki zagotavlja sredstva za izredno pomembne projekte, ki bodo močno povečali kvaliteto in varnost bivanja naših občanov. Poleg navedenega ohranjamo visoke standarde na področju socialnega dela proračuna in na področju tekočega vzdrževanja občinskih objektov. Hkrati pa že načrtujemo in snujemo nove projekte, za katere smo prepričani, da jih bomo z nepovratnimi viri v naslednjih petih letih uspešno izvedli.

Bi morda našteli katere od teh projektov?

Pripravljene imamo projekte za graditev manjkajoče tri kilometre kanalizacije in rekonstrukcijo Brniške ceste ter drugih cest v Vodicah, aktivirano imamo gradbeno dovoljenje za graditev centra Vodic, za katerega iščemo zasebnega investitorja oz. partnerja, pridobivamo gradbena dovoljenja in vire za graditev fekalne kanalizacije na zahodni strani občine in za obnovo podružnične šole v Utiku. Želimo dokončati postopke za spremembo zazidljivosti SD OPN2, v katerem imamo načrtovano širitev poslovne cone Komenda v našo občino in pridobivamo gradbeno dovoljenje za štiri nova športna igrišča ob novi športni dvorani v Vodicah. Načrtov je še veliko, a nekaj jih bo mogoče izvesti, šele ko bodo prej našteti uspešno končani.

No, približujemo se božiču, zato nam povejte, kako praznični čas preživljate v Vodicah?

V občini Vodice imamo več prazničnih in decembrskih dogodkov. V praznično sezono smo vstopili z Delavnico izdelave adventnih venčkov, ki je potekala v Gasilskem domu PGD Repnje-Dobruša. Imeli smo tudi letni koncert »Pesem je ljubezen« v Kulturnem domu Vodice, kjer je nastopil Mešani pevski zbor Biser. Od 1. decembra v Knjižnici Vodice potekajo različne delavnice za otroke in starše, kjer je organizirano tudi potopisno predavanje Ekvador in razstava ilustracij. Imeli smo tudi tradicionalno Miklavževanje, ki ga organizirata občina in lokalno prosvetno društvo. Otroke je obiskal Miklavž Pod lipami pri Kopitarjevem trgu. 20. decembra ob 19.30 pa bo vse ljubitelje glasbe razveselil Adi Smolar s svojim koncertom v Kulturnem domu Vodice. Ob tej priložnosti bi vse bralke in bralce povabil, da obiščejo Vodice in se z nami poveselijo v prazničnem času.

Katere so glavne turistične in kulturne značilnosti vaše občine?

Naša občina je predvsem zelo lepa in mirna. Vodice so prav res čudovita zelena oaza na izjemni lokaciji osrednje Slovenije. Ležijo nad Ljubljano in pod letališčem Brnik. Naštel pa bi vam predvsem nekaj zgodovinskih točk. Na severnem vznožju griča Rašica leži vas Šinkov Turn, kjer je stal grad iz leta 1250. Danes je vidno grajsko obzidje in paviljon z razstavo »Kronologija gradu Šinkov Turn in živečih rodbin«. Naša vas Repnje je bila prvič omenjena že leta 1154. V njej je cerkev z obrambnim obzidjem iz časa turških vpadov. Tam je tudi rojstna hiša Jerneja Kopitarja – pomembnega slovenskega jezikoslovca in kulturne osebnosti. Cerkev sv. Nikolaja stoji v naselju Zapoge. Cerkev ima najstarejše orgle v Sloveniji. Občina Vodice so znane po posebnih vodiških prestah. To trdo, slano pecivo v obliki osmice peče družina Jagodic v Vodicah že od leta 1932.

Kako je v občini s športnimi in pohodniškimi dejavnostmi oz. kaj ponujate na področju aktivnega turizma?

Ker je pokrajina v naši občini zelo razgibana − od zelenega podeželja do gričev in gozdov −, je na voljo veliko sprehajalnih in kolesarskih poti. Občina je celo vključena v mrežo kolesarskih poti, namenjenih tako rekreativnemu kot aktivnemu preživljanju prostega časa. Za izlet priporočam obisk katerega od naših gričev in gozdov, zatem pa se lahko ustavite v eni od vasic in pokusite lokalne jedi. Selo pri Vodicah je izhodišče pohodniških poti na Mengeško kočo, Dobeno in Rašico. Smučarsko društvo Strahovica ima ob svoji koči na Selu sodobno športno središče, ki vključuje leta 2016 obnovljeno in dograjeno balinišče, igrišče za igre z žogo in otroško igrišče. Atraktivna pohodniška točka je tudi označena sprehajalna Pot sv. Tilna, po kateri se iz vasi Repnje povzpnete na pobočje Repenjskega hriba in pot nadaljujete proti Staremu gradu.Teniki klub Kubu leži v gozdičku na robu Vodic oziroma v severnem delu naselja Pustnice. Obiskovalcem poleg urejenih teniških igrišč, balinišč, igrišča za odbojko na mivki, igrišča za in-line hokej, košarkarskega igrišča ponuja tudi nekaj raznovrstnih kulinaričnih dobrot.