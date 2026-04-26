SDM opozarja na sporno preteklost Alenke Bratušek

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)

V SDM so izpostavili nekaj vidnejših grehov iz “kartoteke” ministrice Alenke Bratušek (Svoboda).

V Slovenski demokratski mladini (SDM) so uvodoma spomnili na očitke izpred let, da naj bi bilo njeno zaključno študijsko oziroma magistrsko delo plagiat. Sporno naj bi bilo označevanje tistega, kar je dobesedno prepisala.

Prav tako naj bi bila vpeta v mednarodne tožbe – turško gradbeno podjetje je tožilo Slovenijo za 330 milijonov evrov zaradi sumljivih poslov pri projektu drugega tira. Javnosti je poznana zlasti kot “kraljica aneksov”, v primeru katerih račun vedno plačamo davkoplačevalci.

V SDM so spomnili tudi na čas, ko je bila predsednica vlade in je sama sebe predlagala za evropsko komisarko. Znano je, da je lagala, da so jo za evropsko komisarko predlagali drugi. Obenem se je sklicevala na KPK, ki naj bi ji dala prav.