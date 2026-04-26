(MISEL ZA 4. VELIKONOČNO NEDELJO) “Jaz sem vrata za ovce”

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,1-10):

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«

Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. Jezus je znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«

Zanimiv odlomek za nedeljo dobrega pastirja. Tokrat govori o “vratih”. Jezus je tisti, skozi katerega se vstopa v božje kraljestvo. Predstavlja tisto osrednjo točko, preko katerega se presoja, kdo je res “pravi voditelj”. V tem pastoralnem letu se tako izpostavlja odlomek, v katerem Jezus opominja, kaj pomeni biti dobri pastir. Njegov glas ovce poznajo. Ga prepoznamo tudi mi? Razlikujemo med glasom pastirja in glasom tujca? Ali nam je preprosto “vseeno”?