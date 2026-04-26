(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Spodbujam vas k novemu življenju”

Piše: Blagovest.si

“Dragi otroci! Molim za vas in vas spodbujam k novemu življenju, življenju v radosti in molitvi. Naj vas, otročiči, Sveti Duh napolni z radostjo, da boste kakor izvir čiste in pitne vode, da boste, otročiči, v Bogu in z Bogom misijonarji ljubezni in miru. Vaše življenje tu na zemlji je kratko in zato sem z vami, da vas vodim proti nebu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Ko se narava prebuja in pomlad kaže vso svojo lepoto, nas tudi Kraljica miru vabi k temu, da postanemo podobni – da bi v nas kipelo novo življenje. Velika noč nas spominja na naš krst. Krst izvirno pomeni “potopitev” – ko izidemo iz vode, pridemo kot novi ljudje. Krstne milosti pa je potrebno vedno znova obnavljati, da se to novo življenje v nas krepi. Prava radost v nas je povezana s tem življenjem, ki kipi. Vendar ga ne moremo uživati brez molitve.

Kraljica miru nas spominja na bližino binkoštnega praznika. Na Svetega Duha pogosto pozabljamo, čeprav je prva “gonilna sila” našega duhovnega življenja. Zaradi moči Svetega Duha so na binkoštni dan do tedaj prestrašeni učenci stopili v javnost in spregovorili o Jezusu. Zato radost, o kateri govori Kraljica miru, ni neko posvetnjaško veselje, ampak dar od Boga. Biti “izvir čiste in pitne vode” nas spomni na to, kar je Jezus rekel ženi iz Samarije: »Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« (Jn 4, 14) Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Jn 7, 37)