Alpacem Cement in ENERTRON v partnersko gradnjo trenutno največje sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom energije v Sloveniji

Piše: C. R.

Alpacem Cement, edini proizvajalec cementa v Sloveniji, ter ENERTRON, slovensko družinsko podjetje in razvijalec ključnih sončnih projektov v državi, sta dogovorila partnersko gradnjo trenutno največje sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom energije v Sloveniji. Predsednik uprave Alpacem Cementa dr. Tomaž Vuk poudarja, da »projekt predstavlja pomemben korak k trajnostni preobrazbi industrijskega območja Anhovo v prostor, kjer čista obnovljiva energija sobiva s podjetjem, naravo in družbo. Trajnostni razvoj od vseh nas zahteva konkretne ukrepe, ta investicija pa je jasen in otipljiv korak v to smer.«

»Začenjamo s postavitvijo več kot 25.000 novih sončnih panelov. Z že obstoječimi sončnimi paneli bo sončna elektrarna imela skupno instalirano moč 20 MW ter bo letno proizvedla približno 20.000 MWh električne energije, kar je približno petina letne proizvodnje HE Solkan. Tako velika sončna elektrarna lahko pokriva porabo približno 5000 slovenskih gospodinjstev. Baterijski hranilnik bo imel kapaciteto 16 MW / 32 MWh. Prav hranilniki so za elektroenergetsko omrežje ključni, ker zagotavljajo stabilno in zanesljivo delovanje elektro-omrežja in omogočajo večji delež obnovljivih virov brez nadgradenj omrežja,« je pojasnil Simon Kragelj, vodja upravljanja z energijo in toplogrednimi plini v Alpacem Cementu ter vodja projekta. Kragelj dodaja, da bo sončna elektrarna pomembno prispevala k postopnemu in merljivemu zmanjševanju ogljičnega odtisa lokacije, k večji energetski odpornosti in manjši odvisnosti od zunanjih virov energije ter k povečanju deleža električne energije iz lastnih obnovljivih virov s trenutnih 4 % na 18 %. Sončna elektrarna prinaša letni prihranek 5.000 ton izpustov CO₂.

»Ime sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom energije so z interno anketo izbrali zaposleni v podjetjih Alpacem Cement in ENERTRON. Na internem glasovanju je največ podpore prejel predlog AURORA, ki simbolno ponazarja prihod sonca ter pomembnost projekta v energetski preobrazbi podjetja Alpacem Cement. Veseli me, da so zaposleni aktivno sodelovali pri izbiri imena in tako prispevali k oblikovanju identitete projekta,« je ob razglasitvi imena povedal član uprave družbe Alpacem Cement mag. Dejan Bostjančič-Zwitter.

V podjetju ENERTRON poudarjajo, da projekt razumejo kot dolgoročno strateško energetsko partnerstvo med dvema podjetjema, ki na svojih področjih sodita med vodilne v regiji. V okviru partnerstva ENERTRON prevzema vlogo razvoja, izgradnje in dolgoročnega upravljanja energetskega sistema, ki vključuje sončne elektrarne in baterijske hranilnike energije. Takšen pristop omogoča celovit razvoj projekta – od idejne zasnove in umeščanja v prostor do gradnje in stabilnega delovanja sistema skozi celotno življenjsko obdobje. Projekt ima za podjetje ENERTRON poseben pomen, saj so bili v cementarni Anhovo vključeni že v prvo in drugo fazo razvoja sončnih elektrarn, tretjo – in hkrati največjo – fazo projekta pa so razvijali več kot dve leti. V podjetju poudarjajo, da takšni projekti dokazujejo, kako sodelovanje med industrijo in razvijalci energetskih rešitev pomembno prispeva k razogljičenju industrije ter k večji energetski neodvisnosti slovenskega gospodarstva. Podjetje ENERTRON od ustanovitve leta 2010 skupaj s partnerji sodeluje pri razvoju in gradnji sončnih elektrarn po Sloveniji. Projekti, ki jih je podjetje ENERTRON skupaj s partnerji že realiziralo ter projekti, ki jih trenutno gradijo, bodo v času svojega obratovanja v Sloveniji skupaj proizvedli več kot 6 TWh čiste električne energije, kar je več kot v enem letu porabijo vsa slovenska gospodinjstva skupaj. V podjetju poudarjajo, da prihodnost energetike ni več vezana zgolj na proizvodnjo električne energije, temveč na celovite energetske sisteme, ki povezujejo proizvodnjo, hranjenje in upravljanje energije. Urška Sušnik, prokuristka podjetja ENERTRON, ob tem poudarja: »ENERTRON je slovensko družinsko podjetje, ki verjame, da zgolj trajnostne energetske rešitve prinašajo dolgoročno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zato si izbiramo najzahtevnejše projekte v industriji – tam, kjer lahko dosežemo največji vpliv in največjo dodano vrednost za prihodnost.«

Miha Čebulj, partner v biroju SADAR+VUGA: »Pri umeščanju sončnih elektrarn v industrijsko območje cementarne Anhovo, smo poleg tehničnega, upoštevali tudi naravni in socialni vidik ter na tem gradili uglašeno umeščanje elektrarn v okolje. Za nas je trikotnik narava – človek – tehnologija nedeljiv in tozadevno je pri načrtovanju tovrstnih projektov ključno upoštevati njihovo sobivanje. Narava ni le vir surovin, temveč daje temelje večdimenzionalni krajini in njeni plastovitosti. Zato smo pri načrtovanih sončnih elektrarnah predvideli dvojno rabo tal, kjer bo del postavitve sončnih panelov taka, da bo omogočala travniško zatravitev ali za čebele ali za drobnico. Industrijsko območje se bo začelo odpirati proti zunanjim uporabnikom, saj bodo sončni paneli deloma lahko služili tudi kot osenčenje za sprehajalne poti, ter prostore za druženje«.

Alpacem Cement trenutno čaka tudi na pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za začetek največjega investicijskega programa v zgodovini podjetja. Po pridobitvi dovoljenj bo podjetje z investicijskim programom zagotovilo skladnost z najstrožjimi zakonodajnimi okoljskimi standardi na področju cementne industrije v Evropi in se bo uvrščalo med cementarne z najnižjim vplivom na okolje v Evropi.

Alpacem Cement javnost pri izvajanju investicij odprto in sproti obvešča o vseh fazah projektov, od načrtovanja do gradnje in zagona. Načrtovane investicije odražajo odgovornost podjetja do prihodnjih generacij, regije in zaposlenih ter krepijo dolgoročno gospodarsko odpornost in okoljsko odgovornost podjetja. Alpacem Cement s tem uresničuje svojo jasno zavezo, da v prvi fazi občutno zmanjšuje izpuste CO₂, v prihodnosti pa postane CO₂ nevtralna cementarna.