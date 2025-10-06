(VIDEO) Svetovni dan živali in oskrbnikov v ZOO Ljubljana

Piše: C. R.

V soboto, 4. oktobra 2025, so v ZOO Ljubljana praznovali Svetovni dan živali in oskrbnikov. Približno 1800 obiskovalcev se je v sončnem jesenskem dnevu razpršilo po živalskem vrtu in se na različnih postajah srečalo z zaposlenimi, ki vsakodnevno skrbijo za dobro počutje naših živali. Obiskovalci so lahko spremljali veterinarske treninge, se pogovarjali z oskrbniki ter spoznali številne »skrivnosti« in posebnosti iz zakulisja živalskega vrta.

Med 11. in 14. uro so se obiskovalci srečali z različnimi strokovnjaki v Živalskem vrtu v Ljubljani. Veliko zanimanja je ponovno pritegnila veterinarska stojnica Petra Omejca, kjer je ob veterinarskih pripomočkih za delo razložil, kako veterinarji skrbijo za zdravje živali in izvajajo preventivo. Strokovnjakinja za prehrano živali, nutricionistka Bojana Stranjac, je imela stojnico, ki se je šibila od raznolike hrane – od pisanih vrst zelenjave in kakovostnega sadja do oreščkov, semen in cvetov. Obiskovalce je presenetilo, da ima vsaka žival svoj jedilnik in je vsak obrok natančno stehtan, in da sadje zaradi visoke vsebnosti sladkorja in vode ni primerno za vse živali, zato sadjejede pogosto hranimo z zelenjavo. Spoznali so tudi pomen plena, torej celih živali za hrano (npr. kuncev, drobnice, perutnine) pri naših mesojedih in vsejedih živalih. Kuratorka za živali Saša Purkart je pripravila kar dve stojnici. Otroci so z navdušenjem pokukali v transportne kletke, namenjene izmenjavi živali med živalskimi vrtovi, ali pa pogumno vstopili v levjo oz. tigrovo kletko. Zabavali so se tudi ob miselni igri, s katero si šimpanzi krajšajo čas – če so bili uspešni, je iz igrala »skočil« bonbon. Novost letošnjega dogodka je bila predstavitev poklica vzdrževalca. Obiskovalci so se lahko z Egonom Partejem pogovorili o tem, kako se vzdržujejo objekti in ograde ter zagotavlja, da so prostori za živali varni. Otroci pa so pod njegovim budnim očesom tudi vijačili in popravljali, kot pravi mojstri.

Vse stojnice so požele veliko zanimanja in pohval ter obiskovalcem približale pomen uravnotežene prehrane, veterinarske oskrbe, popestritev in pravilnih ograd za zdravje in dobro počutje živali.

Popoldne so obiskovalci spremljali tehtanje in veterinarski trening slonice Gange z oskrbnikoma Robertom Prašnikarjem in Matijem Ramšakom, hranjenje volkov z oskrbnikom Nikom Lončarjem ter veterinarski trening morskih levov z oskrbnicama Lino Lauko in Laro Kraševec.

»Ljudje so bili najbolj radovedni glede naših pripomočkov za trening. Spraševali so, zakaj to počnemo in koliko časa traja, da se morski levi naučijo določenega znaka, npr. ‘okrog’ ali ‘glas’. Veseli sva, da so obiskovalci spoznali, da treningi niso zabava za obiskovalce, temveč del skrbi za zdravje živali,« sta povedali Lina in Lara.

Pika Balažic je predstavila skrb za vivarijske živali, obiskovalci pa so lahko pokukali tudi v zakulisje žirafnjaka, kjer jih je oskrbnik Peter Mazić popeljal v notranjo ogrado in odgovarjal na vprašanja o tem, katero šolo potrebuješ, da lahko oskrbuješ živali, in katere živali oskrbnik žiraf še oskrbuje.

Otroci so se lahko tudi sami preizkusili v izzivu, kako je biti oskrbnik – grabili so seno, vozili samokolnico, se preoblekli v oskrbnike in spoznali, da delo v živalskem vrtu zahteva spretnost, potrpežljivost in veliko srca. Živali so čez dan dobile številne jesenske dobrote in vonjalne popestritve, ki so jih razveselile in spodbudile k raziskovanju.

Dan se je zaključil z vodenim sprehodom »Gangina zgodba«, kjer sta biologinja Petra Vrh Vrezec in oskrbnik Gange Matija Ramšak s pomočjo slik in pripovedi razkrila življenjsko pot slavne ljubljanske slonice Gange, ki je letos praznovala 50 let, njene pretekle dogodivščine in pogled v prihodnost gojenja slonov.