(CELJE) Mednarodni industrijski sejem – največ na enem mestu za razvoj sodobne industrije

Piše: Vančo K. Tegov

Celjski sejem je z letošnjim letom uvedel nov pristop in koncept ter predstavil Mednarodni industrijski sejem (MIS). Ta sejem, eden najpomembnejših industrijskih dogodkov v širši regiji, bo odslej potekal vsako leto. Vsaka izvedba bo vsebinsko osredotočena na aktualne razvojne teme in izzive industrije.

Prvi Mednarodni industrijski sejem se je začel danes in bo potekal od 14. do 17. aprila 2026 (do petka). V ospredju letošnje izvedbe so naslednje teme: digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, varjenje, rezanje ter druge tehnologije obdelave materialov, vzdrževanje industrijskih sistemov, industrijska logistika in oskrbovalne verige, energetske rešitve in trajnost, napredni materiali ter reciklaža in krožno gospodarstvo.

Kaj so rekli ob otvoritvi?

Nina Ermenc Pangerl, predsednica upravnega odbora Celjskega sejma: »Danes se je začela nova edicija Mednarodnega industrijskega sejma. Zelo jasno smo definirali sklop tematik, ki se bodo ponavljale vsakih dve leti. S tem smo sejem nadgradili v čisto novo razvojno platformo, ki bo prinesla več koristi in dodane vrednosti industriji. Celje je danes središče sejemske dejavnosti in blagovna znamka, znana in prepoznana v širši regiji. Slovenijo želimo umestiti na zemljevid pomembnih platform za mreženje in ustvarjanje poslovnih priložnosti. Sejmi so pri tem lahko ključni. Svoje vloge se zelo dobro zavedamo. Zato potrebujemo ustrezno podporo tako lokalnega kot nacionalnega okolja. Želimo si, da bi skupaj z vsemi deležniki v gospodarstvu definirali jasne cilje. «

Vodja sejma Špela Peras Podpečan je izpostavila tematsko prenovo, širok nabor vsebin in jasno delitev tematik – od varjenja in logistike do digitalizacije. Obiskovalci bodo letos od danes pa do četrtka lahko videli in se preizkusili na področjih varjenja in rezanja, pametnega vzdrževanja, transporta, logistike, ekosistemov, čiščenja odpadkov, energetike ter vseprisotne digitalizacije v industriji. Sejem vključuje bogato obsejemsko dogajanje v Kongresnem centru in strokovnih dvoranah. V Kongresnem centru bo potekal dvodnevni Kongres pametnega vzdrževanja. V sejemskih dvoranah bodo potekala predavanja v okviru Open foruma, ki so jih pripravili razstavljavci, v sredo pa Dan varilne tehnike. Na današnji dan je že potekalo tekmovanje v varjenju, na katerem so med drugim ekipno tekmovali dijaki iz 40 strokovnih šol, jutri pa se bodo pomerili zaposleni varilci. Razstavne prostore je zasedlo več kot 200 razstavljavcev iz 13 držav. Med njimi so tudi iz Japonske in Kitajske.

Potreba po takšnem sejmu je več kot očitna

Med ogledom razstavnih prostorov, eksponatov in pogovori z razstavljavci postane hitro jasno, da to ni sejem obiskovalcev, ki tekajo sem in tja, temveč dogodek za strokovnjake, ki se intenzivno ukvarjajo z vsebino, stroko in poglobljenim spoznavanjem novih rešitev. Ti razstavljeni eksponati in programi imajo jasno funkcionalno vlogo v številnih industrijskih panogah, ki jih z laičnim očesom pogosto niti ne opazimo. Najpomembnejše je posredovanje znanja – kaj je mogoče narediti in kako to znanje učinkovito uporabiti v praksi. S pomočjo sejma in novosti, ki jih obiskovalci spoznajo, je to zagotovo lažje in bolj učinkovito. Zato si vsekakor velja vzeti čas in obiskati Mednarodni industrijski sejem.