(PREJELI SMO) Odziv na članek Kako močna ja globalistična ideologija, ki deluje proti otrokom

Piše: Franc Bešter

Za začetek moram povedati, da imam kot bivši pedagog precej izkušenj, kar se tiče sodobne mladine. Za ta odziv pa sem se odločil še iz drugih razlogov. Najprej zato, ker je v navedenem članku govor predvsem o knjigi Suzane Tratnik »Ime mi je Damjan« (že iz tistih nekaj stavkov iz nje je povsem jasno razvidno, da le-ta ni primerna za odraščajoče otroke). Kot bivši učitelj pa zelo dobro vem, da ima mnogo večji vpliv, kar se tiče njihove seksualizacije, digitalna tehnika. Preseneča me, da razni pedagogi, specialni pedagogi, mladinski psihologi…., ko je govora o problemih sodobne vzgoje, tega problema skoraj ne omenjajo (čeprav, sem prepričan, se ga zelo dobro zavedajo!).

Torej, že s par kliki na telefonu je mogoče dostopati do teh vsebin (do trde pornografije) na internetu. Glede procentov in časa sem povprašal Chat GPT, in številke razkrijejo mogočnost tega vpliva: s tem je seznanjenih skoraj 90% osnovnošolcev in skoraj 100% srednješolcev, šokantno je, da se kar 30% osemletnikov že sreča s tem. Od srednješolcev jih četrtina gleda pogosto, 60% večkrat na teden, in četrtina enkrat tedensko. Povprečno so na ekranih 7-9 ur na dan, od tega je pornografiji namenjena ena ura.

In tu je treba opozoriti na to, da slika (in to gibljiva slika!) deluje na mlade, razvijajoče se možgane mnogo učinkoviteje kot črke na papirju, še posebej pa seveda na pubertetnike, ki jih zagrabijo hormoni in so večinoma vzgojeni permisivno (v duhu vse-dovoljenosti) in zato šibke volje, in povrh še nikoli niso slišali za greh. Tako se ta strup kot reka izliva v njihove duše. Ta tehnika (digitalna) pa je še razmeroma mlada, in vse škodljive posledice se bodo šele pokazale! Nekatere so se že (npr. slabši učni uspeh učencev), zato so nekatere države (Avstralija) prepovedale telefone v šolah, evropska komisija pa je pripravila t.i. »evropsko aplikacijo«, ki bo otrokom pod določeno starostjo onemogočila dostop do škodljivih vsebin. A ne vem, če bo to kaj pomagalo: prepovedan sadež postane še slajši in otroci bodo do tega zlahka prišli s pomočjo svojih starejših vrstnikov. Prišlo bo do posojanja telefonov.

Znano je, da so te vsebine dane na splet s povsem določenimi nameni in zelo preračunano. Ciljev pa je več, eden od njih je gotovo v tem, da drži mlade priklenjene na ekrane. Znano je, da so v ozadju tega globalisti, kar je rečeno tudi v predzadnji Demokraciji, kjer je glede tega navedenih tudi nekaj misli sedanjega papeža, kjer omeni globaliste in tudi to, da je njihov cilj uničenje družine, vsekakor pa vse skupaj povzroča tudi odpad od vere (od krščanstva).

V ZDA (kjer so v vsem precej pred nami) so bile narejene že številne raziskave o vplivu digitalne tehnike na človeka (npr. digitalna demenca), ugotavlja se tudi škodljiv vpliv na kasnejšo spolnost in partnerstvo ljudi. A te ugotovitve se nanašajo predvsem na človeka kot telesno bitje (zlasti vpliv na možgane), a človek je tudi duh, in ta vpliv zanemarjamo (v Demokraciji je bilo omenjeno, da je to nasilje nad dušami mladih) – zaradi telesne koncepcije življenja, poleg tega je ta vpliv teže dokazljiv, lastnosti človeške duše se sploh ne zavedamo!

Zato bi v tem prispevku rad opozoril na to problematiko z vidika duše, s pomočjo znanja knjig RŽVB. V njih Jezus (ki VSE pozna!) opisuje današnje stanje na svetu, ne gre le za absolutno vedenje, gre tudi za popolno opisovanje stvari – logično, da je v njih to opisano, saj so one dane tudi »za rešitev naše dobe«. In tisto, kar človek gleda na internetu, je še en dodaten in močan dokaz za njihovo avtentičnost: »V svojem propadanju ste postali ponovitev Sodome, da, padli ste niže od Sodome«.

Ta »Sodoma in Gomora« se je zakuhala v ZDA (ki so v svojem razvoju vedno pred nami), od tam vse z nekim zamikom prihaja do nas. Tudi globaliste je proizvedla Amerika. Danes oni (milijarderji, lastniki Googla itd.) z digitalno tehniko napadajo, v RŽVB piše: »Današnje satanove tarče: mladi in družine«. Res, največje žrtve spletne pornografije so ravno oni! Ta stavek pa razkrije tudi, da je za globalisti delovanje satana. Njegov cilj pa je naslednji: »Satan hoče narediti ruševine iz vaših duš. Duše uničuje tako, da jih hrani z ničevostmi«.

Duša vsekakor potrebuje neko hrano, ta hrana zanjo je Duh, a če jo namesto z Duhom hranimo z ničevostmi, to povzroča njeno propadanje. In v tem vidim največji problem današnjih mladih: uničevanje njihovih duš. Vse to ima svoj namen: če je duša v ruševinah, se človek tudi notranje-mentalno ne bo mogel izgraditi, in kot takega je mogoče prek medijev zmanipulirati. Končni cilj pa je oblast nad ljudmi: »Prihajam, da bi našel stvarstvo v rokah hudiča«. Globalisti: že ime pove, da so njihovi cilji »globalni« – totalna oblast nad svetom. In v RŽVB je tudi to potrjeno: »Danes se ošabneži tega sveta prizadevajo za oblast nad vsem svetom«.

Lahko zaključimo, da je moderna s svojimi dosežki (znanost, tehnika) zašla v takšne brezizhodnosti, da jo lahko reši le nek poseg »od zgoraj«.