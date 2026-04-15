(GLOSA) Spomin na prvi april: Golob je očitno imel svoj dan!

Piše: Gašper Blažič

Zadnje čase sem dokaj zavzeto iskal avtorstvo nekaterih najbolj duhovitih izjav. In sem se spomnil na tisto: »Ta noč ni bila moj dan.«

Ne, ni je izrekel slavni »Cime«, pač pa nek drug nogometaš, ki je nekdaj igral za naše »vijolične« Štajerce. No, čisto lahko bi jo pripisal tudi Marjanu Šarcu. Je pa res, da imam precej težav, odkar je Chuck Norris čisto zares umrl (in menda se tudi v resnici sedaj počuti bolje). Jedeta no, pa kako ni mogel počakati do prvega aprila? Saj veste, prvega aprila uspevajo tiste najboljše muhe enodnevnice. Gorje pa jim, če imajo takrat slab dan.

Očitno je imel Robert Golob na ta dan res smolo, čeprav je to bojda njegov praznik. Prvi april je namreč edini dan v letu, ko lahko našemu dosedanjemu premierju verjamemo na besedo. Ampak, krščenduš, na ta dan še ni sestavil svoje nove vlade. Mi smo na spletni strani Demokracije kratko malo zapisali, da bosta Anže Logar in Zoran Stevanović vstopila v koalicijo pod pogojem, da premier ne bo Golob. Pač pa nekdo drug iz Svobode. Denimo Alenka Bratušek, ki je enkrat že bila premierka in je zadnje čase tako samozavestno odpirala nove infrastrukturne projekte, da je ob njej še Robi izpadel kot pravi vajenec. Ja, zna res dobro šivati cesarjeva nova oblačila, kar se za šiviljo tudi spodobi.

Pozabili pa smo zapisati, da bo Tanja Fajon novo karierno priložnost iskala na slovenskem veleposlaništvu v Teheranu, medtem ko bo nova zunanja ministrica kar Marta Kos. Saj veste, pri nas laže toleriramo jugoslovanske Jamese Bonde ter vohunke tipa Mata Hari kot pa v tujini.

Ampak, kot rečeno, Golobu tudi prvega aprila ni bilo do heca. Ker se mu matematika ne izide. Pa lahko predsednica NPM stokrat med vrsticami pove, da iz drugouvrščene stranke nihče ne pride v poštev. Ker sta tako rekla kralj (Milan) in kraljica (Zoki).