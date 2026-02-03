V Alpacemu Cementu z obsežno zasaditvijo dreves v kamnolomu Anhovo vračajo prostor naravi

Piše: S. C.

V podjetju Alpacem Cement so v začetku decembra lani v kamnolomih Rodež in Perunk v Anhovem začeli obsežno zasaditev dreves na območjih, kjer pridobivanje surovin ni več predvideno. S tem postopno vračajo kamnolom v naravno stanje ter skrbijo za dolgoročno oživljanje prostora.

Trenutna faza zasaditve poteka na zgornjih etažah kamnoloma na površini približno 1,25 hektarja. Gre za dolgoročno načrtovan pristop, v okviru katerega bodo vsako leto, predvsem v zimskem času, sanirali opuščene dele kamnoloma. Cilj projekta je izboljšati podobo prostora ter omogočiti njegovo postopno naravno zaraščanje.

»Zasaditvena dela še potekajo, skupno pa bo v tej fazi posajenih približno 400 dreves različnih velikosti. Na podlagi analiz in izkušenj iz preteklih let smo se skupaj z izvajalcem – Komunalo Nova Gorica – odločili za zasaditev večjih in starejših dreves, ki se v zahtevnih razmerah kamnoloma bolje ukoreninijo in dolgoročno učinkoviteje preprečujejo razraščanje invazivne podrasti,« je povedal Sandi Uršič, vodja proizvodnje surovin v Alpacemu Cementu.

Za zasaditev so izbrali avtohtone drevesne vrste, med njimi lipovec, češnjo, cer, maklen, gorski javor, poljski brest in jesen, ki so dobro prilagojene lokalnim razmeram.

Poleg sajenja dreves na opuščenih delih kamnoloma poteka tudi zatravitev brežin s posebnimi travnimi mešanicami, ki izboljšujejo kakovost tal, zmanjšujejo erozijo in pospešujejo naravno obnovo prostora.