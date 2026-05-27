Pomoč družini pri plačilu položnic zaradi bolezni

Piše: Slovenska karitas

Na Škofijsko karitas Novo mesto se je obrnila tričlanska družina, ki se je znašla v hudi finančni stiski.

Starša se zaradi resnih zdravstvenih težav (Crohnove bolezni in operacije na srcu) soočata z omejenimi prihodki, njuna hči pa je zaradi težke srčne bolezni prestala že več operacij in čaka na presaditev srca.

Z dohodki, ki jih prejemajo, ne zmorejo plačati najemnine, mesečnih stroškov in pokriti potreb hčere, ki ima poleg srčne bolezni tudi druge zdravstvene težave. Zato potrebuje posebno prehrano in prehranska dopolnila, ki predstavljajo dodaten finančni strošek.

Hvala, ker lahko skupaj pomagamo družini v težki situaciji.