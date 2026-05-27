Hojs razgalil srhljive zlorabe Vontine preiskovalne komisije: Ko je nastopil kot priča, je izgubil račun v banki

Piše: Nova24tv.si

Na dan prihajajo razsežnosti političnih zlorab prejšnje vlade. Aleš Hojs je izpostavil svoj primer, kjer so mu kot priči zaprli bančni račun, ker naj bi bil “politično izpostavljena oseba”.

Ob sestopu Golobove vlade in prihodu nove desne koalicije prihajajo na dan zlorabe prejšnje oblasti. Aleš Hojs iz vrst SDS je tako v poslanski razpravi o preiskovalni komisiji, ki jo je vodila Tamara Vonta, izpostavil svoj primer. Spomnimo, Vonta je vodila preiskovalno komisijo DZ, ki naj bi raziskovala domnevno nezakonito financiranje strank in tudi domnevno nezakonito financiranje z SDS povezanih medijev z javnim denarjem v času tretje Janševe vlade. A kot kaže, je šlo predvsem za vladni napad na medije, ki so si drznili kritizirati oblast Roberta Goloba.

Zloraba komisije za dostop do osebnih računov

Aleš Hojs je na svoji izkušnji razgalil, kako je bila preiskava zlorabljena v politične namene. Sam je bil vabljen pred komisijo, ne kot preiskovanec ali poslanec, temveč samo kot priča. Vonta mu je, kot je dejal, grozila tudi, da ga bo prijavila za krivo pričanje, a do prijave nikoli ni prišlo. Je pa namesto tega po dveh mesecih Hojs prejel obvestilo banke, da mu ukinjajo račun: “Zgodilo se je nekaj drugega. Po dveh mesecih dobim nenadoma iz banke obvestilo, da mi bodo ukinili račun. Grem na banko in vprašam zakaj, saj imam redne prilive, kredite redno plačujem, vse je, kot mora biti. Nikoli ne prekoračujem limita, plačujem praktično vse s kreditno kartico, ne z gotovino. Veste, kaj so mi rekli na banki? Da sem politično izpostavljena oseba in da imajo dovolj tega `cirkusa´ s komisijami, ki jim pošiljajo zahtevke, da njegove račune pošiljajo državnemu zboru.” Ob tem se Hojs sprašuje: “Si predstavljate, kakšna zloraba”, in nadaljuje: “Torej gospa Tamara Vonta je očitno preko komisije dostopala do naših osebnih bančnih računov.” Zakaj, Hojs sicer ne ve, domneva pa, da bi znalo biti, da je Vonta posredovala podatke Tomažu Modicu, ki pa jih je, trdi Hojs, očitno narobe prebral, da je potem pisal vse mogoče v medijih o Hojsovih dohodkih in premoženju.

Priče obravnavali kot obtožence

“Popolna zloraba te komisije”, je zaključil Hojs in levi strani očital, da je zlorabljala komisijo povsod, kjer jo je lahko. V bodoče bo, kot pravi, sicer interventni zakon preprečeval takšne sitnosti, saj v zakonu piše, da je banka dolžna odpreti račun za redne prejemke. Je pa moral sam na dve drugi banki, potem ko so mu ukinili račun. Na prvi mu ga, ker je “politično izpostavljena oseba”, prav tako niso hoteli odpreti, je pa vendarle potem uredil to pri naslednji banki, ki jo je obiskal.

Hojsova izjava je dodobra razburila družbena omrežja, kjer so se oglasili številni komentatorji. Med njimi tudi neodvisni preiskovalni novinar Bojan Požar, ki je zapisal, da vse, kar je Hojs povedal, žal drži. Kot je dejal, kaže, da so vse priče v interni komunikaciji policije, banke in finančne uprave dejansko obravnavali kot obtožence. “Tudi v mojem primeru je bilo tako”, se spominja Požar: “Še več, zasliševali – kot “pričo” – so me celo po tem, ko so se pri pregledu moje/naše bančne in druge dokumentacije lahko tudi sami prepričali, da ni nič narobe, da moje podjetje in jaz nimava nobenih povezav s financiranjem političnih strank.” Dodal je, da so mu postavljali vprašanja, ki sploh niso bila povezana s temo preiskave. “Pri tej parlamentarni preiskovalni komisiji (Tamare Vonte in Svobode) je definitivno šlo za eno od največjih političnih zlorab državnih in drugih institucij, žal pa zaradi teh evidentnih zlorab nihče ne bo kazensko odgovarjal.”

Se je pa na njegov zapis glede kazenske odgovornosti odzval Boris Tomašič, ki meni, da se Vonta ne bo tako lahko izmaknila roki pravice. Kot je zapisal, je zoper njo dopolnil kazensko ovadbo in pozval Požarja in Hojsa, da se mu pri tem pridružita.

Poleg Požarja in Tomašiča je zadevo komentiral tudi analitik Sebastjan Jeretič, prav tako tarča Vontine komisije, ki je, kot pravi, “delovala v nasprotju z zakonom”: “Nisem bil osumljen, nisem bili niti poklican kot priča, a so brskali po mojih bančnih računih in nadlegovali moje kliente. Ker niso ugotovili nič spornega, so si poskusili nekaj izmisliti za diskreditacijo.”