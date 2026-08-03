Osrednji slovenski festival harmonike: Prvi Harmonika fest 2026 v Vinici ob Kolpi

Piše: C. R.

V Zavodu za promocijo domoljubne glasbe so se ob podpori Nove24TV, Prve TV in Tednika Demokracija odločili harmoniki ter glasbi, ki jo ustvarja, nameniti še večjo veljavo. Zato so z velikim ponosom napovedali 1. Harmonika Fest 2026 – osrednji slovenski festival harmonike.

Festival bo potekal 12. septembra 2026 pod velikim kozolcem Turizma Benetič v Vinici ob Kolpi. Njegovo poslanstvo je ohranjanje slovenske kulturne dediščine, povezovanje slovenskih pokrajin in zamejstva, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter krepitev narodne identitete. Harmonika namreč že desetletja povezuje generacije Slovencev in predstavlja pomemben del slovenske kulturne dediščine in je harmonika slovenski nacionalni instrument. “Če nas tuji narodi po čem poznajo, nas zagotovo po harmoniki. Prav diatonična harmonika je v zadnjih sedemdesetih letih pomembno zaznamovala slovensko kulturo, glasbo in vrednote. Skoraj ni praznika, poroke, rojstnega dne, veselice ali druge prireditve, na kateri ne bi zazvenel ta čudovit instrument. Še več – vse pogosteje jo je mogoče slišati tudi ob slovesu od naših najdražjih, ko se poslavljamo od zemeljskega življenja,” so zapisali pri Zavodu za promocijo domoljubne glasbe.

Gostili bodo dva velika mojstra slovenske glasbe

Zavod za promocijo domoljubne glasbe bo festival harmonike organiziral vsako leto: “Na vsakem festivalu se bomo poklonili glasbenim velikanom, ki so s svojim delom pripomogli k prepoznavnosti harmonike in slovenske narodno-zabavne glasbe doma ter po svetu. Organizatorji si želimo priznanje izraziti še takrat, ko so ustvarjalci med nami. Zato bomo letos gostili dva velika mojstra slovenske glasbe, ki bosta tudi ambasadorja festivala – Braneta Klavžarja in Tonija Verderberja. Poseben poklon bomo namenili tudi legendarnemu Lojzetu Slaku, saj bo septembra minilo že petnajst let od njegovega slovesa. Njegove melodije pa ostajajo brezčasne in bodo še naprej živele med ljudmi. Kaj vse bo ponudil 1. Harmonika Fest 2026? Festivalsko dogajanje se bo začelo ob 12.00, ko bo potekalo veliko srečanje harmonikarjev iz vse Slovenije in slovenskega zamejstva.”

Vsi nastopajoči bodo dobili spominsko priznanje

Kot so še zapisali pri zavodu, bo vsak nastopajoči prejel posebno spominsko priznanje za sodelovanje na festivalu. Predstavile se bodo tudi glasbene šole, ki svoje znanje prenašajo na mlade rodove, ter izdelovalci harmonik. Slovenci namreč sodimo v sam svetovni vrh izdelovanja diatoničnih harmonik, zato bo festival tudi priložnost za predstavitev vrhunskega slovenskega znanja in tradicije. V popoldanskem in večernem delu bo sledila prava glasbena poslastica. Letos bodo nastopili: Slovenski zvoki, Ansambel Šepet, Ansambel Francija Ocvirka, Ansambel Andreja Bajuka, Ansambel Original Štajerci. Za vrhunec glasbenega programa bodo poskrbeli: Ansambel Braneta Klavžarja, Ansambel Tonija Verderberja, Ansambel Slakovi spomini Žige Pungerčarja. Program bosta dodatno obogatila Polde Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, ter Andrej Bergant, edini še živeči član legendarnih Fantov s Praprotna.

Vabilo na festival

Razlogov za obisk Harmonika Festa 2026 je torej več kot dovolj, vabi Zavod za promocijo domoljubno glasbo: “Pridružite se nam 12. septembra 2026 v Vinici ob Kolpi in skupaj z nami doživite največji slovenski praznik harmonike. Vstopnice za festival bodo na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Pridružite se največjemu prazniku harmonike, slovenske pesmi in narodnega ponosa!”