Stevanović v Moskvi: gre za strankarsko in ne diplomatsko misijo RS

Piše: A. S.

Predsednik Odbora za zunanjo politiko DZ Franc Breznik v luči morebitnega obiska predsednika DZ Zorana Stevanovića v Moskvi izpostavlja, da strankarski ali zasebni obiski ne predstavljajo zunanje politike Republike Slovenije.

Franc Breznik je v svojem sporočilu na družbenih omrežjih ob tem poudarja, da “je zunanjepolitična usmeritev Republike Slovenije do Ruske federacije in režima Vladimirja Putina jasna in nedvoumna.” Kot opozarja Slovenija, članica tako Evropske unije, kot tudi Zveze Nato, spoštuje mednarodno pravo in ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine. Obenem strogo obsoja rusko agresijo na to evropsko državo.

Janković še vedno neguje odnose s Putinovo Rusijo

Breznik je svoje stališče slovenske vlade izrazil po tem, ko so se iz strani leve politike začele vrstiti kritike in namigovanja v povezavi s tem, da je Zoran Stevanović stopil v stik s svojim ruskim kolegom, predsednikom ruske dume Vjačeslavom Volodinom in sporočil, da v kratkem pričakuje vabilo v Moskvo. Stevanović, ki je že ob izvolitvi na položaj predsednika DZ povedal, da bo odšel na obisk tudi v Moskvo, je prvi slovenski predstavnik, ki je po štirih letih stopil v stik z uradno Moskvo. Čeprav napovedano že vnaprej, je sedaj njegovo dejanje močno razburilo Socialne Demokrate in Levico, ki jih sicer v preteklosti ni preveč motil prijateljski odnos njihovega tovariša Zorana Jankovića do Vladimirja Putina, ki je leta 2017 ljubljanskega župana tudi odlikoval z Redom prijateljstva Ruske federacije. Janković po izbruhu vojne odlikovanja ni vrnil, saj da ga razume kot priznanje za rusko-slovensko prijateljstvo.

Gre za strankarsko pobudo opozicijske stranke

Ker pa Stevanović za razliko od Jankovića ni “tovariš”, ga tako Levica kot Socialni demokrati sedaj napadajo v medijih. Levica namiguje, da naj bi Stevanović Rusom “nekaj dolgoval”, Socialni demokrati pa izkoriščajo nastalo situacijo za posreden napad na premierja Janeza Janšo, češ da se je zavil v molk. Ravno zato je Breznik izpostavil več pomembnih dejavnikov, ki jih očitno levi pol ne dojema ali pa jih, ko mu to odgovarja, preprosto spregleda. Kot je zapisal Breznik, bi bil Stevanovićev obisk ruske prestolnice njegova osebna ali strankarska odločitev, ki ne odraža “uradne zunanje politike Republike Slovenije niti stališča Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora.”

Izpostavil je tudi v tem primeru zelo pomembno dejstvo, da Resni.ca ni del koalicije, temveč je konstruktivna opozicija. To pomeni, da vladne ukrepe in predloge vsebinsko presoja in podpre tiste, ki se ji zdijo dobre za Slovenijo in Slovence. Pri tem gre, kot pravi Breznik, za odgovoren parlamentarni dialog, ki pa ne pomeni enotnih stališč med vlado in Resni.co glede vseh političnih in mednarodnih vprašanj.

Breznik prav tako dodaja, da čeprav je vsak napor za končanje vojne dobrodošel, ne gre pričakovati pomembnih strateških premikov od obiska slovenskega predstavnika, sploh glede na to, da preboja do sedaj ni uspelo doseči niti Donaldu Trumpu. Nadalje, treba je razumeti kdo nastopa v kakšni kapaciteti in kdo koga predstavlja. Zaradi tega je Stevanovićev obisk v Moskvi “treba razumeti kot njegovo osebno oziroma strankarsko pobudo in ne kot diplomatsko misijo Republike Slovenije.”

Breznik kot predsednik Odbora za zunanjo politiko zagovarja “jasno, odgovorno in verodostojno slovensko zunanjo politiko.” Kot pravi pa je pri občutljivih političnih vprašanjih treba odpraviti vsak dvom kdaj se govori v imenu države in kdaj nekdo predstavlja le stališča njegove stranke. “Slovenija mora še naprej podpirati vsa resna prizadevanja, ki lahko vodijo do pravičnega in trajnega miru, ob doslednem spoštovanju mednarodnega prava, suverenosti in ozemeljske celovitosti držav ter interesov Republike Slovenije”, zaključuje Breznik.