To je razlog, da je nova ministrica za kulturo ustavila sodelovanje ministrstva pri plesnem zavodu

Piše: Nova24tv.si

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala, da bo ministrstvo izstopilo iz tristranske pogodbe o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zavod sta novembra 2025 poleg države ustanovili še mestni občini Celje in Nova Gorica.

Odločitev ni prišla čez noč. Že konec julija je ministrica na seji Nacionalnega sveta za kulturo jasno povedala, da pogodba v praksi ni izvedljiva. V proračunu za leto 2026 namreč ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja zavoda. Primanjkuje denarja, ni pa tudi osnovnih dokumentov – kadrovskega načrta, programa dela in finančnega načrta.

“V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta niti sprejetega programa dela in finančnega načrta,” je pojasnila Fridl Jarc.

Soustanoviteljska pogodba je med drugim predvidevala, da Republika Slovenija zagotovi 560.000 evrov za letošnje leto. Prejšnja vlada je z ustanovitvijo zavoda sicer formalno izpolnila eno od zavez nacionalnega programa za kulturo, a očitno brez realne preveritve, ali so za to na voljo sredstva in ali so pripravljeni vsi potrebni akti.

Fridl Jarc: za izplačila ni nobenih podlag

Po napovedi ministrice je v javnost prišlo pismo s pozivom k “premisleku”, v katerem so podpisniki zahtevali takojšnje izpolnjevanje ustanoviteljskih obveznosti. Trdili so, da država s tem spodkopava zaupanje v pravni red. Dejstvo pa ostaja, da se javnih sredstev ne da črpati iz prazne blagajne in da se zavodov ne ustanavlja na papirju, brez realnih finančnih in organizacijskih podlag.

Nova ekipa na ministrstvu je po prevzemu poslov naletela na večje finančne težave, kot so jih predstavili ob predaji. Odločitev o izstopu iz pogodbe zato ni ideološki obračun, temveč odgovorno ravnanje z denarjem davkoplačevalcev. Ko ni denarja in ni osnovnih dokumentov, se projektov preprosto ne more nadaljevati.

Kaj se bo zgodilo s prostori in morebitnimi lokalnimi prispevki občin Celje in Nova Gorica, bo jasno v nadaljnjih postopkih. Za zdaj pa je očitno, da se obdobje ustanavljanja javnih zavodov “na zalogo” in brez realnega kritja končuje.

Zakaj je Asta Vrečko vztrajala pri projektu?

Ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples je bila ena od prioritet ministrice Aste Vrečko že od začetka mandata. Sodobni ples so na levici označili za “eno najbolj prekarnih” področij in ga postavili v središče razvojne strategije za obdobje 2024–2028 ter nacionalnega programa za kulturo. Vrečko je večkrat poudarjala, da gre za “popravo krivic” iz preteklosti: leta 2011 je namreč takratna ministrica Majda Širca ustanovila Center sodobnih plesnih umetnosti, ki pa ga je že leto kasneje vlada Janeza Janše ukinila zaradi pomanjkanja denarja in neurejenih pogojev. Levica je ta korak vedno prikazovala kot ideološki napad na sodobno umetnost. Zdaj, ko je nova oblast spet na oblasti, se zgodba ponavlja – le da tokrat ni več mogoče prezreti realnosti prazne blagajne in nepripravljenih dokumentov.