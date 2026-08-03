Batagelj piše novo zgodbo v Cerknem

Piše: Po. J.

Na Cerknem nastaja nova turistična in bivanjska zgodba, ki jo ustvarja družba Postojnska jama d.d. Na območju Hotela Cerkno bo vloženih skoraj 12 milijonov evrov. Že konec prihodnjega leta bodo tam stali prenovljen Hotel Cerkno****, povsem nova stanovanja za prodajo ter obnovljene Terme Cerkno (nad katerimi bodo tudi stanovanja za zaposlene). S projektom se bo povezal turizem, kakovostno bivanje ter razvoj lokalnega okolja.

Po dveh letih usklajevanj in pridobitvi gradbenega dovoljenja projekt prenove Hotela Cerkno vstopa v novo fazo. Ne gre zgolj za prenovo obstoječega hotelskega objekta, temveč za celovito razvojno zgodbo, ki lahko dolgoročno spremeni podobo turistične ponudbe, okrepi lokalno gospodarstvo in v središče kraja vnese novo energijo.

“Kdo bi rekel, da sem nor,” je pred leti izjavil predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj. Takrat je za medije dejal, da bo na Cerknem zgradil zgodbo, vredno več milijonov evrov. Mnogi v vizijo niso verjeli vse do minulega tedna, ko je prejel gradbeno dovoljenje za Projekt Cerkno d.o.o. A bilo je tudi veliko zapletov.

MARJAN BATAGELJ, predsednik upravnega odbora Postojnske jame d.d.:

“Ko začneš projektirati projekt, se srečaš z različnimi težavami. Na eni strani je stala blagovnica, trgovina, hotel, pod hotelom je bila izjemno dotrajana inštalacija. Hitro smo zaključili, da brez temeljite prenove ne bo šlo. “

A vizija je bila močnejša. Cerkljansko nudi veliko, le obiskati ga je treba. Projekt na Sedejevem trgu združuje hotel s štirimi zvezdicami, prenovljeni termalni oziroma bazenski del ter stanovanja. Na enem mestu tako povezuje tri pomembne potrebe Cerknega: sodobno turistično ponudbo, dodatne možnosti za bivanje ter infrastrukturo, ki bo namenjena sprostitvi, druženju in različnim dogodkom.

Več kot en hotel – prostor, ki bo živel z domačini

Prenovljeni hotel bo imel 77 sob za goste oziroma približno 170 postelj. Toda pomen projekta ne bo omejen le na število prihodov in prenočitev. Večja in kakovostnejša nastanitvena ponudba lahko obiskovalce v Cerknem zadrži dlje ter jih spodbudi, da bolje spoznajo kraj in njegovo širšo okolico.

Daljše bivanje gostov pomeni več priložnosti tudi za lokalne gostince, trgovce, ponudnike doživetij, obrtnike, kulturne ustanove in lokalne pridelovalce. Hotel naj bi tako postal izhodišče za raziskovanje Cerknega in njegove okolice.

Pomemben del prenove predstavljajo tudi vhodna avla z recepcijo, restavracija in bar ter večnamenska dvorana. Ti prostori bodo lahko ustvarjali priložnosti za srečevanja, poslovne dogodke, kulturne vsebine in družabno življenje. Cilj je, da prenovljeni kompleks ne bo namenjen samo obiskovalcem, temveč bo na različne načine povezan tudi z vsakdanjim življenjem lokalnega okolja.

Korak k celotnemu turizmu

Eden ključnih potencialov projekta je krepitev celoletnega turizma. Prenovljeni bazenski in termalni del v velikosti skoraj 2.000 kvadratnih metrov bo dopolnjeval hotelsko ponudbo ter ustvarjal razlog za obisk Cerknega tudi zunaj glavnih turističnih sezon.

Sodobna ponudba sprostitve in dobrega počutja lahko Cerkno približa novim skupinam gostov – družinam, parom, aktivnim obiskovalcem, poslovnim gostom in tistim, ki iščejo krajši oddih v mirnem okolju. Obstoječe naravne, kulturne in turistične vsebine se bodo tako lahko povezale z novimi možnostmi za bivanje, kulinariko in sprostitev. Takšna povezava lahko prispeva k bolj enakomernemu obisku skozi leto.

GORAN NOVAKOVIĆ, direktor Zavoda za turizem Cerkno:

“ To je tisto, kar smo čakali kar nekaj časa in verjamem da bodo šle zadeve od danes naprej samo še navzgor.”

Nova stanovanja na Cerknem

Projekt vključuje tudi 38 stanovanj različnih velikosti – od manjših enosobnih do večjih trisobnih in triinpolsobnih stanovanj. Stanovanjski del ni le dodatek hotelski naložbi, temveč pomemben prispevek k dolgoročnemu razvoju kraja.

Nova stanovanja lahko v središče Cerknega privabijo nove prebivalce, mladim in družinam ponudijo dodatne možnosti za bivanje ter prispevajo k temu, da bo območje živelo skozi ves dan in vse leto. Kombinacija turističnih in stanovanjskih vsebin ustvarja bolj uravnotežen prostor, v katerem se prepletajo obiskovalci, zaposleni in domačini.

V termalnem delu hotela je predvidenih tudi 13 sob za zaposlene (nad bazenom). Zagotavljanje možnosti bivanja za ljudi, ki bodo delali v hotelu in spremljajočih dejavnostih je pomembno predvsem v okolju, kjer je pridobivanje ustreznih kadrov pogosto povezano tudi z dostopnostjo nastanitev.

GAŠPER URŠIČ; župan Občine Cerkno:

“Nekateri niso verjeli, da je to možno premaknit. Stavba je največja stavba v občini Cerkno, dotrajana. Turizem je, vsaj kot se vidi po številu nočitev, je bil v zatonu in to je res pomemben “push” (op. a. premik) za naše okolje. Hkrati se mi zdi pomembno to razmišljanje, da z vsemi temi usklajevanji, idejami vmes, ko so prišla še stanovanjska dela, ker pač teh stanovanj na trgu ni. Tako da bo to pomemben napredek tako na hotelskem kot stanovanjskem delu.”

Nova gospodarska dinamika za lokalno okolje

Uspeh projekta zato ne bo odvisen le od kakovosti novega hotela, temveč tudi od tega, kako dobro se bo povezal z ljudmi in ponudbo v Cerknem. Največji učinek bo dosežen, če bo naložba postala skupna razvojna platforma za lokalno skupnost, občino, gospodarstvo in turistične ponudnike.

Cilj je ustvariti kompleks, ki bo spoštoval značaj lokalnega okolja, hkrati pa Cerknemu prinesel novo kakovost in razvojni zagon. Kraj tako ne dobiva le prenovljenega hotela, temveč možnost, da naredi pomemben korak proti bolj povezani, živahni in celoletni destinaciji.