Skupščina Alpacem Cement se je seznanila s poslovanjem v letu 2025

Piše: C. R.

Delničarji podjetja Alpacem Cement, d.d. so se danes sestali na redni skupščini in se seznanili s poslovanjem družbe v letu 2025, v katerem je podjetje ohranilo stabilno poslovanje, nadaljevalo z uvajanjem tehnoloških izboljšav in s pripravami največje okoljske investicije v svoji zgodovini. Načrtovana investicija bo pomembno prispevala k nadaljnjemu zmanjšanju emisij in podjetje uvrstila med cementarne z najnižjim okoljskim vplivom v Evropi.

V letu 2025 je podjetje Alpacem Cement ustvarilo 132,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. od tega približno 62 odstotkov na domačem trgu, preostalo pa na tujih trgih, kar ga uvršča med pomembne izvoznike. Prihodki od prodaje so bili za okoli 10 milijonov evrov nižji kot leto prej, predvsem zaradi zmanjšanega povpraševanja po cementu ob zaključevanju ključnega infrastrukturnega projekta drugi tir železniške proge Divača–Koper, pri katerem je edina cementarna v Sloveniji zagotavljala ključno surovino za gradnjo. Podjetje je že četrto leto zapored prodalo skoraj milijon ton cementa ter zagotavljalo zanesljivo oskrbo kupcev, tudi z novim tipom cementa z nižjim ogljičnim odtisom. Poslovno leto je zaključilo s 26,7 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja odlično podlago za nadaljnje razvojne naložbe.

Stabilno poslovanje olajša priprave za največjo okoljsko investicijo v zgodovini podjetja, ki bo pomembno prispevala k nadaljnjemu zmanjšanju emisij ter dodatno znižala celokupni okoljski vpliv cementarne. Medtem ko je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, podjetje še vedno čaka na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Postopek njegove pridobitve poteka od jeseni 2025. Okoljevarstveno dovoljenje je ključen pogoj za začetek izgradnje približno 30 milijonov evrov vredne investicije, s katero bo doseglo skladnost z najstrožjimi zakonodajnimi okoljskimi standardi na področju cementne industrije v Evropi.

Član uprave Alpacema Cementa mag. Dejan Bostjančič-Zwitter je ob zaključku poslovnega leta poudaril: »Leto 2025 je zaznamovalo zahtevno mednarodno okolje, vendar smo s skupnimi prizadevanji celotne ekipe ohranili stabilno poslovanje in usmerjali energijo v razvojne aktivnosti. Konkreten dokaz tega je bil uspešen pričetek prodaje novega tipa cementa z nižjim ogljičnim odtisom. Tudi v prihodnje ostajamo osredotočeni na tehnološke izboljšave, razvoj dodatnih cementov nove generacije ter priprave na največjo okoljsko investicijo v zgodovini podjetja, s katero bomo dodatno zmanjšali vpliv naše proizvodnje na okolje. Po pridobitvi pravnomočnih dovoljenj bomo lahko končno začeli z njeno izvedbo, kar bo predstavljalo ključen korak k uresničevanju našega cilja – postati cementarna z najnižjim okoljskim vplivom v Evropi.«

Ob koncu leta je Alpacem Cement zaposloval 253 sodelavcev, od tega kar dve tretjini prihajata iz domače občine Kanal ob Soči. Podjetje tako ostaja največji delodajalec v občini in kot odgovoren deležnik pomemben podpornik razvoja lokalnega okolja. Pomemben dosežek leta 2025 je bila tudi pridobitev mednarodnega srebrnega certifikata Concrete Sustainability Council (CSC), ki Alpacem Cement uvršča med podjetja, ki poslujejo v skladu z najvišjimi mednarodnimi trajnostnimi standardi.

Na današnji redni skupščini so delničarji potrdili letno poročilo, upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter dosedanjim članom nadzornega sveta potrdili nov štiriletni mandat. Izglasovali so tudi izplačilo dividend v obsegu 40 % bilančnega dobička, kar znaša 34 evrov na delnico, v skupnem znesku pa okoli 30 milijonov evrov.