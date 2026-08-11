Borut Rončevič: “Poslovni model stranke Levica je spodbujanje zavisti in lenobe, zato bodo nasprotovali vsaki reformi sistema”

Piše: Celjski glasnik

Že od zaslišanja takrat še kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča so v levici in Levici na okopih.

To pa izključno zaradi dejstva, ker je takrat kandidat napovedal obsežno reformo šolskega sistema, kjer ne bo prostora za indoktrinacijo otrok po modelu ter željah slovenskega levega političnega pola. Tudi ko je Borut Rončevič prevzel vodenje ministrstva, se ta jeza na levici ni polegla.

V šolski reformi bomo poudarili spodbujanje vrednot, kot so radovednost, ustvarjalnost, delavnost in ambicioznost. Ker te vrednote vzgajajo ljudi, ki so imuni na zavist in lenobo, bosta Levica in levica reformi nasprotovali. Nič zato. https://t.co/IlLvcsoVyD — Borut Rončević (@BorutRoncevic) August 4, 2026

Danes pa se vse bolj kaže, da ni težava samo šolski sistem, ampak tudi področje financ, kjer tudi Levica nasprotuje vsaki reformi. Kot so pokazali pregledi ministrtev pa je to izključno iz razloga, ker bi potem po njihovem ostalo premalo denarja za priviligerane, ki se jim je v preteklem mandatu dajalo denar, preko zmožnosti državnega proračuna.

Zaradi tega minister za izobraževanje Levici sporoča: “Stranka Levica in levica na splošno nadaljujeta s svojim poslovnim modelom, ki temelji na spodbujanju zavisti in lenobe. V šolski reformi bomo poudarili spodbujanje vrednot, kot so radovednost, ustvarjalnost, marljivost in ambicioznost. Ker te vrednote vzgajajo ljudi, ki so imuni na zavist in lenobo, bosta levica in levičarji nasprotovali reformi. Nič hudega.”