(POGOVOR) Milan Kuster, direktor i-Venta: »Graditi je vedno bolje kot rušiti«

Piše: Vida Kocjan

Po burnem obdobju razhoda z nekdanjim poslovnim partnerjem, pravnih postopkih z Lunosom in uspešni prodaji podjetja britanski skupini Volution Group direktor i-Venta Milan Kuster ostaja zbran.

Namesto konfliktov se osredotoča na prihodnost: iz distributerja prezračevalnih sistemov gradi razvojno središče mednarodne skupine, razvija lastne inovacije, kot je i-Cube, in širi vpliv na tuje trge.

V intervjuju odkrito pove, zakaj ga padec prihodkov ne skrbi, kako meri uspeh danes in zakaj verjame, da Maribor premore veliko večji potencial, kot ga izkorišča. Govori o razvoju, inovacijah, lokalnem gospodarstvu in svoji filozofiji: »V življenju sem se naučil, da je bolje graditi kot rušiti.« Intervju z Milanom Kusterjem razkriva človeka, ki kljub izzivom gleda naprej – z energijo, ki je v slovenskem gospodarstvu še kako potrebna.

DEMOKRACIJA: Spoštovani gospod Kuster, kako bi v nekaj stavkih preprosto razložili kupcem, kdo je danes »pravi« naslednik originalnega Lunosa?

Milan Kuster: Spoštovani kupci, originalni Lunos, ki sem ga gradil od leta 2010, je bil podjetje z močno vizijo razvoja prezračevalnih rešitev in kakovostne podpore. Danes je pravi naslednik i-Vent d. o. o., ki nadaljuje to pot po vključitvi v skupino Volution Group. Ohranjamo razvojno ekipo in znanje v Sloveniji, razvijamo lastne izdelke in tehnologije za celotno evropsko skupino ter gradimo na temeljih, ki smo jih postavili skupaj. Lunos d. o. o. iz Maribora, s katerim potekajo pravni postopki po razhodu z nekdanjim poslovnim partnerjem, ni več del te razvojne vizije. Naš fokus je gradnja prihodnosti – inovacije, novi produkti in dolgoročna vrednost za vas. Verjamem, da bodo dejstva in rezultati najbolje pokazali, kdo res nadaljuje originalno pot.

Zakaj preimenovanje iz Lunosa v i-Vent leta 2023?

Preimenovanje v i-Vent d. o. o. leta 2023 je bila strateška poteza, povezana s prodajo podjetja britanski skupini Volution Group. Takrat smo iskali partnerja, ki bi prinesel ne le kapital, temveč predvsem možnosti za nadaljnji razvoj. Želeli smo jasno označiti novo fazo – od primarno distributerskega podjetja na slovenskem trgu do razvojnega partnerja mednarodne skupine. Odločitev ni bila neposredno povezana z današnjimi medijskimi objavami ali spori, temveč z dolgoročno vizijo: ohraniti znanje v Sloveniji, razvijati lastne sisteme in širiti vpliv na tuje trge. To je bil začetek nove razvojne poti, ne reakcija na kasnejše napetosti.

Kako so medijske objave vplivale na poslovanje, povpraševanje in zaupanje?

Medijske objave in javni očitki so nedvomno povzročili določeno zmedo na trgu, kar je lahko začasno vplivalo na povpraševanje in zaupanje nekaterih potencialnih strank. Vendar pa smo se na to odzvali z odprto komunikacijo in fokusom na bistvo. Prihodki so upadli (z 10,8 milijona evrov v letu 2023 na 6,8 milijona evrov lani) predvsem zaradi splošnega krčenja evropskega trga prezračevanja za okoli četrtino (zlasti v Nemčiji, Avstriji, Švici) in manj novogradenj v Sloveniji. Pomembno pa je, da se je hkrati spremenil poslovni model: več časa namenjamo razvoju za celotno skupino Volution, kar v slovenski bilanci ni v celoti vidno. Letos smo poslovanje stabilizirali in načrtujemo rast. Zaupanje gradimo z rezultati – lastnimi inovacijami, kakovostjo in podporo obstoječim strankam. Napetosti želim umiriti; naša energija gre v prihodnost.

Kako odgovarjate strankam, ki sprašujejo o spornih praksah in »pravem« podjetju?

Strankam, ki kličejo zaradi zmede, pojasnim, da potekajo pravni postopki med podjetjema po razhodu z nekdanjim partnerjem, o katerih ne komentiram podrobnosti – o njih bodo odločali pristojni organi. Očitki se ne nanašajo na nas. Vaše naprave in pogodbe so pri i-Ventu, ki nadaljuje originalno pot z razvojem lastnih sistemov, dostopom do znanja Volution Group in fokusom na inovacije. Preverite dokumentacijo, garancijo in kontaktne podatke – če ste sodelovali z nami, ste pri pravem nasledniku, ki gradi na 13-letnem ugledu. Naša naloga je zagotavljanje kakovostnih rešitev in zaščita vaših interesov, ne polemike v medijih. Vedno smo na voljo za vprašanja in podporo.

Na čem gradite poslovno odličnost in kakšni so načrti?

Ime Lunos smo gradili 13 let z močnim poudarkom na ugledu, kakovosti in inovacijah – to mi pomeni zelo veliko. Danes odličnost gradimo na prehodu od distributerja k lastnemu razvoju in proizvodnji. To nam daje neodvisnost, nadzor nad tehnologijo in dolgoročno konkurenčno prednost. Ključen primer je i-Cube – inovativna »kocka« za diagnostiko kakovosti zraka neposredno v prostoru, ki bo po mojem prepričanju standard čez deset let. Načrti so jasni: i-Vent postaja razvojno središče skupine Volution. Razvijamo nove izdelke za evropske trge, vključujemo se v mednarodne projekte, sodelujemo s slovenskimi podjetji in fakultetami ter ustvarjamo priložnosti za domače strokovnjake. Naši novi sistemi so dobro sprejeti, širimo se na Hrvaško in drugod. Uspeh merimo po znanju in prispevku k celotni skupini, ne le po lokalnih prihodkih. Konkuriramo z inovacijami in podporo kupcem.

Kaj sporočate strankam, ki želijo kakovostno prezračevanje? Kako prepoznati i-Vent in kaj pričakovati?

Obstoječim in novim strankam sporočam: izberite i-Vent, če želite kakovostno, inovativno prezračevanje z dolgoročno vrednostjo. Prepoznate nas po lastnem razvoju, zanesljivosti, odlični podpori in pripadnosti skupini Volution, ki ustvarja več kot pol milijarde evrov prihodkov letno. Pričakujete lahko napredne rešitve (kot i-Cube), izdelke, ki se uporabljajo po Evropi, strokovno montažo, servis in tehnologije, ki jih razvijamo tukaj v Sloveniji za širši trg. Uspeha ne merimo le po lokalni prodaji, temveč po novih tehnologijah in zadovoljstvu kupcev. Naša pot je gradnja, ne rušenje – zato bomo še naprej ustvarjali boljše rešitve za zdrav zrak v vaših prostorih.

Želite še kaj dodati?

Žal mi je, da je prišlo do zaostritve odnosov, a o pravnih zadevah ne polemiziram v medijih. Moja pot je bila vedno usmerjena v razvoj, inovacije, ljudi in podporo okolju. Verjamem, da na koncu največ povedo dejstva in rezultati. V življenju sem se naučil: graditi je vedno bolje kot rušiti. Zato vso energijo usmerjam v nove rešitve, krepitev podjetja in priložnosti za Maribor ter Slovenijo. Hvala vsem strankam in partnerjem za zaupanje – skupaj gradimo boljšo prihodnost.