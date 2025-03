Občina Kamnik tudi letos v znamenju velikih investicij in napredka

Piše: Andraž Grad

Na Občini Kamnik je sredi marca potekal podpis dveh pomembnih pogodb, ki napovedujeta, da se bodo v Kamniku tudi letos izvajale pomembne investicije. Tokrat gre za prenovo knjižnice in glasbene šole ter sanacijo in obnovo vrtca.



Prva pogodba, ki jo je župan Matej Slapar podpisal s podjetjem Gradnik, d. o. o., iz Trzina, je namenjena celoviti prenovi in energetski sanaciji Knjižnice Franceta Balantiča in Glasbene šole Kamnik. Druga pogodba je bila podpisana s podjetjem Arol, d. o. o., za energetsko sanacijo in obnovo Vrtca Andona Medveda, enote Tinkara. V obeh primerih gre za dolgo pričakovani investiciji, katerih cilj je tudi čim večja energetska neodvisnost in prihodnji prihranek energije. Skupna vrednost vseh ukrepov naj bi bila pet milijonov evrov. Župan je ob tem poudaril, da sledi občina »razvojno naravnani strategiji s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov«.

Dela bodo trajala dobro leto dni

Začetek del v glasbeni šoli in knjižnici je predviden v drugi polovici marca letos, končana pa naj bi bila do poletja 2026. Vrednost sanacije obeh objektov in rekonstrukcije prostorov knjižnice je ocenjena na skoraj 4 milijone evrov. Zato bo občina kandidirala na napovedanem razpisu Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo za energetsko sanacijo javnih stavb in skušala pridobiti državno sofinanciranje. Ob podpisu pogodbe je župan Slapar podrobneje predstavil načrtovana dela. Med tehničnimi ukrepi je med drugim navedel postavitev sončne elektrarne, nadgraditev podstrešnih prostorov, v katerih bodo urejeni novi funkcionalni prostori uprave knjižnice, ureditev oddelka za odrasle v zgornjem nadstropju ter ureditev otroškega oddelka in čitalnice, preureditev prostora za izvedbo manjših prireditev, zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev vhoda v knjižnico in ureditev prezračevanja.

Knjižnica bo obratovala na drugih lokacijah

Knjižnica bo zaradi selitve zaprta do 23. aprila, izposoja pa bo mogoča v njenih drugih enotah. 24. aprila se bo znova odprla na dveh začasnih lokacijah; oddelek za odrasle bo deloval na Ljubljanski cesti 3d v Kamniku v prostorih poleg trgovine Mercator, oddelek za otroke pa bo deloval na Usnjarski cesti 6 v Kamniku, in sicer v hiši poleg trgovine Spar. Po koncu del bo knjižnica postala sodobnejša, preglednejša in privlačnejša kot okolje za učenje ali za preživljanje prostega časa in organizacijo kulturnih dogodkov. Direktorica knjižnice mag. Breda Podbrežnik Vukmir je ob tem dejala, da bodo lahko končno zagotovili boljše pogoje za obiskovalce. »Vse investicije so usmerjene v to, da postanemo bolj energetsko neodvisni, hkrati pa še naprej ohranjamo knjižnico kot pomembno kulturno in izobraževalno središče občine,« je izpostavila. Kar zadeva Glasbeno šolo Kamnik, pa se bodo izvajali posegi, kot so postavitev sončne elektrarne, odstranitev treh garaž, zamenjava dotrajane salonitne kritine, toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe, zamenjava stavbnega pohištva, vgraditev mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote, zamenjava neustrezne razsvetljave z novo razsvetljavo LED in namestitev termostatskih ventilov. Ob stavbi knjižnice in glasbene šole bo zagotovljenih tudi več dodatnih parkirnih prostorov.

Vrtec bo ostal odprt

V nasprotju s knjižnico bo vrtec ostal v času del odprt. Energetska sanacija in prenova naj bi bila vredna dober milijon evrov, izvajalo pa jo bo podjetje Arol, d. o. o., iz Ljubljane. Dela so začeli takoj po podpisu pogodbe. Na objektu vrtca bo prav tako postavljena sončna elektrarna, potekala pa bodo tudi dela, kot so toplotna izolacija fasade in ravne strehe, hidroizolacija okoli celotne stavbe, menjava oken in vrat, prenova sanitarij v pritličju objekta, vgraditev toplotne črpalke za ogrevanje, posodobitev ogrevalnega sistema, sanacija razsvetljave, električne inštalacije za splošno razsvetljavo in inštalacije za splošno rabo strojne tehnološke opreme ter vzpostavitev zunanje strelovodne zaščite. Tudi ta projekt bo občina prijavila na razpis Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo.

Razvojna naravnanost Kamnika

Župan Matej Slapar je ob podpisu pogodb izpostavil, da občina znova dokazuje, da je »odločena nadaljevati svojo razvojno naravnanost«. Kot je opozoril, prenova Knjižnice Franceta Balantiča, Glasbene šole Kamnik in Vrtca Antona Medveda niso samo investicije v infrastrukturo, temveč tudi korak naprej pri zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje za vse občanke in občane Kamnika. »V času sanacij okoliške prebivalce prosimo za potrpljenje. Izvajalci se bodo trudili, da bodo sanacijska dela čim manj moteča. Cilj je, da bodo ob občinskem prazniku prihodnje leto vsi ti objekti že prenovljeni, boljši in učinkovitejši,« je še dodal župan Matej Slapar.