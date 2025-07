Mestna promenada Brežice 2025 se je zaključila z energičnim koncertom skupine Vatra

Z energičnim koncertom skupine Vatra in spektakularno ognjeno predstavo se je zaključila Mestna promenada Brežice 2025. Ta največja poletna prireditev v mestu je tudi letos povezala lokalne ustvarjalce, ponudnike, družine, obiskovalce od blizu in daleč ter številne partnerje. V desetih dneh se je v starem mestnem jedru zvrstilo več kot 20 dogodkov, ki so prepletli glasbo, umetnost, kulinariko in trajnostno razmišljanje. Prireditve se je letos udeležilo rekordno število obiskovalcev, nekaj več kot 20.000.

Brežice dokazujejo, da je tudi velika prireditev lahko trajnostna

Prireditev, ki že drugo leto zapored poteka kot prireditev na poti zero waste z dvema zvezdicama, je tudi letos sledila visokim okoljskim standardom in obiskovalce spodbujala k premišljenemu ravnanju z odpadki. S pomočjo zelene straže so obiskovalci tudi letos posebno pozornost namenili ločenemu zbiranju odpadkov. Na uradne rezultate tehtanja odpadkov bomo morali še malo počakati. Ob otvoritvi je destinacija Brežice prejela tudi najvišje priznanje v okviru Zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green Destination Platinum, ki ga trenutno nosi samo 5 destinacij v Sloveniji.

Nepozabni popoldnevi in večeri za vse generacije

Med najbolj odmevnimi dogodki letošnje promenade so bili edinstven skupni nastop brežiških glasbenih ustvarjalcev pod imenom Brežice Izbrano pod taktirko domačina Roberta Petana skupaj z gosti Nušo Derenda, Nikom Zagodetom, Adrijano Jelen, Rokom Ferenčakom ter Anjo Kramar & The Rafters ter koncerti Klape Semikanta, ABBA Real Tribute Banda in Parni Valjak tribute banda: P. Valiak. Nepozaben je bil tudi večer z Majo Keuc in Otroškim pevskim zborom Lučke iz Kapel. Ulice mesta so dišale po domačih jedeh ponudnikov blagovne znamke Brežice Izbrano, otroci pa so uživali ob obisku Pike Nogavičke, ustvarjalnih delavnicah, mini atletski olimpijadi, cirkusu in predstavi Svetloba prednikov.

Organizatorji iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ob podpori Občine Brežice, zelenega sponzorja HESS d.o.o., sponzorjev Kovis d.o.o. in GEN energija d.o.o., so z izvedbo prireditve več kot zadovoljni:

»Mestna promenada nas vsako leto spomni, kako močna je skupnost, ki zna sodelovati in navdihovati. Hvaležni smo vsem, ki so soustvarjali letošnjo zgodbo, od nastopajočih in ponudnikov do zvestih obiskovalcev, ki so v središču Brežic znova ustvarili nekaj posebnega.«

Poletje v Brežicah se nadaljuje z doživetji

Poletni utrip v Brežicah pa se nadaljuje z naborom skrbno oblikovanih aktivnosti pod skupnim imenom Poletna doživetja 25’, ki bodo potekala vse do konca avgusta. Obiskovalci lahko doživijo pristne lokalne zgodbe skozi vodene oglede, obiske podeželskih kmetij, degustacije penin in vin ter tematske kolesarske ture.

Med najbolj priljubljenimi doživetji so:

obisk Alpaka ranča Pepito, čebelarske kmetije Volovec in družinsko doživetje na kmetiji Pri Martinovih;

Alpaka ranča Pepito, čebelarske kmetije Volovec in družinsko doživetje na kmetiji Pri Martinovih; vodeni ogledi po mestnem jedru, Mokricah, Bizeljskem in Čatežu;

po mestnem jedru, Mokricah, Bizeljskem in Čatežu; degustacije pri znanih lokalnih vinarjih: Istenič, Pinterič, Mihelin, Repnica Najger in Reset Brewery

pri znanih lokalnih vinarjih: Istenič, Pinterič, Mihelin, Repnica Najger in Reset Brewery ter tematske kolesarske ture po rečnih dolinah, med gradovi ali do peščenih repnic.

Celoten seznam doživetij in termini so dostopni na spletni strani https://www.visitbrezice.si/.