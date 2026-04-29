(GLOSA) Brutalno prevaran Robert Golob

Piše: Gašper Blažič

Ob vsem tem, kar je zadnje čase izrekel naš omiljeni premier Robert Golob, bi človek pomislil, da mu je žena Tina Gaber skočila čez plot (in ga verjetno celo poškodovala).

Govoril je namreč o menda veliki prevari, ki je zelo prizadela ne samo njega, ampak vse dobro misleče Slovenke in Slovence. Ker tisti slabo misleči menda tej prevari celo ploskajo. A za to prevaro ni bila kriva nobena »monaška kraljica noči«, ampak kar nekdanji policist iz Kranja, ki se je dal izvoliti za predsednika našega vrhovnega zakonodajnega organa in je s tem postal tako rekoč namestnik predsednika, pardon, predsednice Slovenije. Kajti nekdanjemu možu postave, ki je še pred nekaj leti gnal celo čredo ovac čez ljubljansko severno obvoznico, res ne bi pripisovali, da bi ga za stolček prvega med enakimi v DZ podprli kar tisti, ki so takrat vladali in širili »kovidovanje« z maskami, cepljenji, PCT in podobnimi zadevami.

Zato verjamem, da je bil naš Robi čisto iz sebe, ko je v petek, 10. aprila, na lepem ugotovil, da je Zoran S. čisto zares izvoljen – pa ne s strani poslancev dosedanje vladajoče koalicije, ampak s strani t. i. vazelin-desnice, kot nekateri najbolj vneti ortodesničarji imenujejo tiste, ki jih levičarji sicer imenujejo »janšisti«. Toda vseeno ni preveč dobro kazati čustev. Po tisti prvi Robijevi veliki prizadetosti je Svoboda javnosti oznanila, da je še vedno ona tista, ki sestavlja koalicijo. Ja, če je ne bi oni, bi jo kdo drug – toda drugega dela najslavnejšega stavka Staneta Dolanca ne morejo dokončati. Ker dejansko koalicijo že sestavlja »nekdo drug«.

Torej, če ni Tina tista, ki skače čez plot, pa to počneta Anže in Zoran. Ki menda še vedno lahko postane notranji minister. Če bo morda vlado vodila naša najbolj znana »prvoaprilska šivilja« Alenka.