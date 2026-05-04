Trump ni zadovoljen z iranskim predlogom

Piše: C. R.

Iranski protipredlog Združenim državam naj bi vključeval trifazni načrt, ki naj bi v prvi fazi hitro končal vojno, zagotovil, da v prihodnje ne bo skupnih napadov na Iran in obravnaval Hormuško ožino, hkrati pa bi pogovore o iranskem jedrskem programu prestavil na drugo fazo.

 

Zdi se, da Iran ponuja možnost razprave o jedrskih vprašanjih pozneje, da bi Združene države spodbudil k koncu vojne in odpravi pomorske blokade. Iran naj bi v drugi fazi svojega predloga ponudil razpravo o različnih možnostih za začasno ustavitev bogatenja urana, prenos ali razredčitev zalog visoko obogatenega urana (HEU) in druga vprašanja, povezana z jedrskim orožjem. Vendar se zdi, da Iran v svojem zadnjem predlogu ni trdno zavezal k popuščanju glede svojega jedrskega programa.

Po besedah ​​tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Baghaeija so se Združene države menda odzvale na iranski protipredlog. Ameriški predsednik Donald Trump je 1. maja že izjavil, da z iranskim predlogom ni zadovoljen.

