Trump ni zadovoljen z iranskim predlogom

Piše: C. R.

Iranski protipredlog Združenim državam naj bi vključeval trifazni načrt, ki naj bi v prvi fazi hitro končal vojno, zagotovil, da v prihodnje ne bo skupnih napadov na Iran in obravnaval Hormuško ožino, hkrati pa bi pogovore o iranskem jedrskem programu prestavil na drugo fazo.

NEW: Iran’s counterproposal to the United States reportedly includes a three-phase plan that seeks to quickly end the war, guarantee no future combined force strikes on Iran, and address the Strait of Hormuz in the first phase, while delaying talks on Iran’s nuclear program to a… pic.twitter.com/X6JoIjbqhG — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 3, 2026

Zdi se, da Iran ponuja možnost razprave o jedrskih vprašanjih pozneje, da bi Združene države spodbudil k koncu vojne in odpravi pomorske blokade. Iran naj bi v drugi fazi svojega predloga ponudil razpravo o različnih možnostih za začasno ustavitev bogatenja urana, prenos ali razredčitev zalog visoko obogatenega urana (HEU) in druga vprašanja, povezana z jedrskim orožjem. Vendar se zdi, da Iran v svojem zadnjem predlogu ni trdno zavezal k popuščanju glede svojega jedrskega programa.

Po besedah ​​tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Baghaeija so se Združene države menda odzvale na iranski protipredlog. Ameriški predsednik Donald Trump je 1. maja že izjavil, da z iranskim predlogom ni zadovoljen.

Vir: https://x.com/TheStudyofWar/status/2051082254097555554