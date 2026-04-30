e-Demokracija
4.6 C
Ljubljana
četrtek, 30 aprila, 2026
ENG
...

Papež Leon XIV. blagoslovil slovensko poslanko v Evropskem parlamentu pred poroko

Zanimivosti
foto: Facebook

Piše: Nova24tv.si

Evropska poslanka Zala Tomašič je konec aprila 2026 doživela enega najbolj osebno pomembnih trenutkov. V Vatikanu je skupaj s svojim zaročencem Tomom prejela blagoslov papeža Leona XIV..

V zapisu na družbenih omrežjih je poudarila, da gre za enega najdragocenejših trenutkov njenega življenja, ki ga bo nosila s seboj za vedno. “Srečanje s papežem Leonom je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna”. 

Iz fotografij v cerkvi, je razvidno, da je dogodek je potekal v skladu z vatikanskim protokolom. Tomašičeva je bila ob srečanju pokrita s črno tančico, kot to veleva tradicija za ženske ob uradnih avdiencah pri papežu.

V spremstvu zaročenca sta pristopila k papežu, ki ju je blagoslovil, dejanje, ki ima v krščanstvu poseben duhovni pomen, zlasti za pare na pragu zakona. Ob tem je zapisala, da je bilo srečanje še toliko lepše, “ker je bil z mano moj zaročenec Tom. Kmalu se poročiva in prejela sva najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov.”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

© Nova obzorja d.o.o., 2026