Kar dve prometni nesreči med Postojno in Razdrtim

Piše: C. R.

Danes zjutraj je ponovno prišlo do prometne nesreče, ki je prekinila promet na primorski avtocesti. Na istem odseku (Postojna-Razdrto) se je nesreča zgodila že včeraj.

Policisti Policijske uprave Koper so bili včeraj ob 17.43 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Razdrtim in Postojno, v bližini počivališča Studenec, v kateri so bila udeležena tri vozila, vsa slovenskih registrskih oznak. Avtocesta med Razdrtim in Postojno v smeri proti Postojni je bila zaradi nesreče zaprta, obvoz pa urejen po vzporedni regionalni cesti.

Policisti so opravili ogled kraja in po prvih podatkih je ugotovljeno, da je 23-letni voznik, doma z okolice Komende, z avtomobilom peljal po desnem prometnem pasu avtoceste, in sicer od Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec je zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, s svojim vozilom naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije, ki prebiva v Izoli. Obe vozili sta nato trčili še v avtomobil, ki ga je vozil 43-letni Ljubljančan. V vozilu povzročitelja je bila je huje poškodovana 22-letna potnica (s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana), poleg nje je bilo poškodovanih še pet oseb. Za povzročitelja je bil odrejen strokovni pregled, vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave. Promet je bil ponovno sproščen ob 20.30.

Danes ob 5.18 pa je ponovno prišlo do nesreče na istem odseku in sicer v delovni zapori. Avtocesta je bila zaprta v obe smeri, voznike so delavci DARS pričeli preusmerjati z avtoceste na Razdrtem in na Uncu. Na kraju so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, s tem pa oplazil avtobus (voznik 48-letni državljan Ukrajine), ki je pripeljal naproti. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave.