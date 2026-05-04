Ukrajina stopnjuje napade globoko v Rusiji, tarča tudi naftna infrastruktura

Piše: C. R.

Po poročanju Institute for the Study of War ukrajinske sile nadaljujejo obsežno kampanjo napadov na ruske vojaške cilje in naftno infrastrukturo ter pri tem izkoriščajo slabosti ruske zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 3. maja sporočil, da so napadli rusko vojaško ladjo, patruljni čoln in tanker t. i. “senčne flote” v bližini pristanišča Primorsk v Leningrajski oblasti. Napadi naj bi povzročili tudi znatno škodo na infrastrukturi za pretovor nafte.

Po navedbah ukrajinskih sil je bila zadeta ladja oborožena raketami z dosegom do 2000 kilometrov. Podatki Nase so istega dne zaznali toplotne anomalije na območju pristanišča, kar potrjuje požare. Ruske oblasti so sporočile, da so ponoči sestrelile več kot 60 ukrajinskih dronov, a hkrati priznale izbruhe požarov v bližini Primorska.

Ukrajina je napade razširila tudi na območje Črnega morja, kjer naj bi z na daljavo vodenimi plovili zadela dve ruski ladji pri vhodu v pristanišče Novorossijsk. Satelitski posnetki medtem kažejo, da so nedavni ukrajinski napadi v Permski regiji uničili približno 70 odstotkov pomembnega naftnega objekta in začasno ustavili njegovo delovanje.

Od sredine marca 2026 Ukrajina povečuje obseg in intenzivnost tovrstnih napadov, pri čemer se opira na domačo proizvodnjo zračnih in pomorskih dronov. Napadi otežujejo rusko skladiščenje in transport nafte ter vplivajo na izvozne prihodke.

Kljub višjim cenam nafte, ki Rusiji prinašajo dodatne prihodke, ti po ocenah analitikov ne bodo bistveno spremenili splošnih gospodarskih težav države. Ruski finančni minister Anton Siluanov je ocenil, da bo proračun prejel dodatnih 200 milijard rubljev, vendar prihodki in izdatki ostajajo na podobni ravni kot v zadnjih mesecih.

Ukrajina trdi, da so njeni napadi od začetka leta Rusijo stali vsaj sedem milijard dolarjev. Medtem Mednarodna agencija za energijo poroča, da so se ruski prihodki od izvoza nafte zaradi višjih cen skoraj podvojili, kar delno blaži učinke napadov.

Ruski finančni sektor kljub temu opozarja na nadaljnje tveganje. Predstavniki največje ruske banke pričakujejo oslabitev rublja v drugi polovici leta 2026 in opozarjajo na širjenje sive ekonomije zaradi novih davčnih ukrepov. Analitiki dodajajo, da kombinacija visokih vojaških izdatkov, inflacije in spornih ekonomskih politik dolgoročno omejuje sposobnost Rusije za stabilizacijo gospodarstva.