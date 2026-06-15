Svoboda zavrnila Janševo partnerstvo

Piše: C. R.

Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje DZ sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci.

“Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se za zelo lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina,” je glede ponujenega partnerstva dejal Boštjančič. Tako so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti brez poznavanja vsebine, predvsem pa jih moti, da v dokumentu ni “ničesar o šolstvu, zdravstvu ali čem drugem”.

Odločili pa so se, da bodo kot stranka, ki je na marčnih parlamentarnih volitvah prejela največje število glasov, oblikovali vlado v senci.

Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija, ko bodo predstavili tudi osnovne programske okvire, v katerih želijo delovati. “Če bo vlada in koalicija sprejemala zakone in druge ukrepe, ki bodo skladni s temi našimi izhodišči, jih bomo z veseljem podprli in bomo pri tem sodelovali, če pa bodo s tem v nasprotju, bomo pa zelo glasni in temu nasprotovali,” je napovedal.

Ob tem je spomnil, da imajo slabe izkušnje s t. i. interventnim zakonom, kar po njegovem mnenju kaže na to, da obstoječa koalicija drži figo v žepu. “Na eni strani pozivi k sodelovanju, na drugi strani pa sprejemanje zakonov kot z bagerjem čez vse ustaljene postopke,” je dejal.

Pogovorov z drugimi opozicijskimi strankami glede oblikovanja vlade v senci še niso imeli, Boštjančič pa je napovedal, da bo pri tem “ključna vsebina, ne pa forma”.

Levica je medtem sodelovanje v partnerstvu javno zavrnila že prejšnji teden. V SD po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali. V Resnici pa bodo o morebitni pridružitvi partnerstvu odločali v torek na organih stranke.