(PREJELI SMO) Mednarodni dan in teden arhivov 2026: arhivi po vsej Sloveniji odpirajo vrata javnosti

Piše: C. R./ ADS

Ob Mednarodnem dnevu arhivov (9. junij) in Mednarodnem tednu arhivov bodo arhivi po vsej Sloveniji pripravili vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete.

Med dogodki, ki jih 9. junija prirejajo arhivi, so javna vodstva, razstave, dnevi odprtih vrat, strokovna srečanja, rodoslovne delavnice in tematski sprehodi. Posebna pozornost je letos namenjena pomembnim jubilejem arhivskih ustanov. Jubileji arhivov so priložnost, da opozorimo na njihovo dvojno poslanstvo: ohranjanje kulturnega spomina ter zagotavljanje pravne varnosti, saj arhivsko gradivo posameznikom in skupnosti omogoča dokazovanje pravic, identitete in pomembnih življenjskih dejstev. Arhivski jubileji so redki trenutki, ko iz tišine dokumentov stopijo zgodbe ljudi, krajev in časa ter nas spomnijo, da je spomin ena najdragocenejših dediščin skupnosti.

V Arhivu Republike Slovenije vabijo na javno vodstvo po novi stavbi in ogled aktualnih razstav. Pokrajinski arhiv Koper bo s slavnostno akademijo obeležil 70 let delovanja ter predstavil priložnostni spominski bankovec. 70 let bodo obeležili tudi v Zgodovinskem arhivu Celje, kjer bodo ob priložnosti otvoril dve razstavi – [email protected] in Sedem – ter organizirali slavnostno prireditev ob jubileju. V Pokrajinskem arhivu Maribor pripravljajo več dogodkov na več lokacijah, med katerimi naj izpostavimo vodeni ogled razstave Socialistični puntarji in cehovske sprehode po starem mestnem jedru Maribora, medtem ko bodo v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici v sodelovanju z italijanskimi kolegi predstavili arhivske vire o zgodovini šolstva na Goriškem.

Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi na dogodkih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Zgodovinskem arhivu na Ptuju, Nadškofijskem arhivu Ljubljana, Nadškofijskem arhivu Maribor in Škofijskem arhivu Koper.

Informacije o vseh dogodkih ob Mednarodnem dnevu in tednu arhivov 2026 so zbrane na spletni strani Arhivskega društva Slovenije (https://www.arhivsko-drustvo.si/mednarodni-arhivski-dan-9-junij-in-teden-arhivov/), kjer je na voljo pregled programa po posameznih arhivih. Za podrobnejše informacije o dogodkih, prijavah in kontaktih vas vabimo na spletne strani posameznih arhivov.

Arhiv Republike Slovenije: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/novice/

Pokrajinski arhiv Koper: https://arhiv-koper.si/

Pokrajinski arhiv Maribor: https://www.pokarh-mb.si/

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: https://www.pa-ng.si/

Zgodovinski arhiv Celje: https://zac.si/

Zgodovinski arhiv Ljubljana: https://www.zal-lj.si/

Zgodovinski arhiv na Ptuju: https://www.arhiv-ptuj.si/

Nadškofijski arhiv Ljubljana: https://nadskofija-ljubljana.si/nadskofija/nadskofijski-arhiv-ljubljana/

Nadškofijski arhiv Maribor: https://nadskofija-maribor.si/web/

Škofijski arhiv Koper: https://skofija-koper.si/skofijski-arhiv/

Mednarodni dan arhivov je priložnost za odkrivanje zgodb skritih v arhivskem gradivu in za spoznavanje dela ustanov, ki skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije. Predstavnike medijev vabimo, da se udeležijo dogodkov in o njih obvestijo javnost.