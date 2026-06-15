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Štajersko šokirala smrt mladega duhovnika

LokalnoSlovenija
foto: Škandal24

Piše: G. B.

Slovenijo je obšla novica, da je v 51. letu starosti nenadoma umrl župnik v Račah pri Mariboru Robert Emeršič.

Robert Emeršič je bil v duhovnika posvečen leta 2008. Zadnjih 16 let je bil župnik v Račah, od tam je upravljal tudi sosednjo župnijo Fram.

Neuradno sta bila za pokojnega duhovnika usodna pik ose in alergijska reakcija, poroča Siol.

V zadnjih letih je umrlo precej slovenskih duhovnikov, ki so bili dejansko na vrhuncu svojih moči. V murskosoboški škofiji so se poslovili od Aleša Kalamarja in Boštjana Čeha, v celjski od Vlada Leskovarja in Sandija Korena, v novomeški od Roberta Hladnika, v ljubljanski nadškofiji pa so zgodaj umrli Lojze Hostnik, Simon Lorber, Jože Gregorič, Primož Lavtar, itd. Zaradi hude bolezni je lani umrl tudi primorski duhovnik Bogdan Vidmar. Pred leti je v hudi prometni nesreči umrl mladi salezijanec Josip Matild Domić.

Župljanom in svojcem izrekamo iskreno sožalje.

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