(VIDEO) Dokazi govorijo: Rusi so uničili katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevu, zdaj pa cinično trdijo, da jo je zadela ameriška raketa patriot

Piše: C. R., STA

Rusija je, kot v podobnih primerih redno počne, zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih enajst ljudi, zahteval odločen odziv držav G7.

Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na več ukrajinskih mest, med drugim na prestolnico Kijev, kjer je zagorela tudi katedrala Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja na območju samostana Kijevsko-Pečerska Lavra, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Po navedbah ukrajinskih oblasti je požar zajel streho cerkve.

Na video je goreča katedrala Marijinega vnebovzetja v Kijevu; zvon zvoni…:

Ruska vojska je danes sporočila, da je izvedla obsežen napad na ukrajinske vojaške cilje v Kijevu, pa tudi v regijah Harkov in Dnipropetrovsk. Hkrati je zanikala, da bi bili napadi usmerjeni na kijevsko katedralo. Trdijo, je poslopje zadela ameriška raketa patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Po potrjenih poročilih je kompleks Kijevsko-Pečerske Lavre zadela raketa ameriškega protiletalskega raketnega sistema patriot. Eden od razlogov za okvaro sistema bi lahko bil, da so zahodne države kijevskemu režimu dobavljale rakete, ki jim je potekel rok uporabe,” se je v izjavi izgovarjalo rusko sporočilo obrambno ministrstvo. Nič novega – rusi so že večkrat trdili, da Ukrajinci napadajo kar sami sebe…

Ukrajinska služba SBU je dokazala, da so katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevu zadeli rusi z dvema brezpilotnima letalnikoma Geran-2. Tukaj so fotografije:

“Potrjeno je bilo, da sta dva ruska drona namerno ciljala del mesta, kjer se nahajata Lavra in muzej sodobne umetnosti,” je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski, ki je ob tem pripel video posnetek svojega obiska poškodovanega območja. Po njegovih navedbah je bilo v ruskih napadih po celotni državi poleg smrtnih žrtev 53 ljudi ranjenih, od tega 35 v Kijevu.

“S partnerji smo v stalni komunikaciji glede posledic tega ruskega napada in potrebnega odziva. Pomembno je, da državni voditelji in mednarodne organizacije ne ostanejo tiho,” je še zapisal ukrajinski predsednik.

Najmanj enajst mrtvih v ruskem napadu na Ukrajino

Po zadnjih podatkih je bilo v ruskih napadih na Ukrajino ubitih najmanj enajst ljudi, od tega pet v Kijevu, ranjenih je 29 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Po navedbah uradnikov je bilo zadetih več večnadstropnih stanovanjskih stavb.

V Harkovu je med gašenjem požara po ruskih napadih umrlo pet reševalcev, še devet ljudi je bilo ranjenih. Še en človek je bil ubit v jugovzhodnem mestu Herson blizu frontne črte, poroča AFP.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v odzivu na zadnje ruske napade danes pozval voditelje držav skupine G7, ki se sestajajo na vrhu v Franciji, naj okrepijo pritisk na Rusijo. Kot je dejal, je “zelo pomembno, da se države G7 (…) odzovejo in da bo ta odziv odločen in vsebinski”. Pri tem je pozval tudi k večji podpori ukrajinski zračni obrambi, zlasti protibalističnim zmogljivostim.

Napad na katedralo v Kijevu je v zapisu na omrežju X označil za “dejanje ruskega barbarstva” in za “napad na krščansko skupnost in kulturno dediščino človeštva”.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči na Ukrajino izstrelila 70 raket in 611 brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni predvsem na Kijev. Zračna obramba je sestrelila 50 raket in 582 letalnikov.