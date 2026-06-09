Na Sveti gori razstava del iz likovne kolonije Umetniki za Karitas

V Frančiškovi dvorani na Sveti gori so v nedeljo zvečer odprli razstavo del, ki so nastala na zadnji, 31. likovni koloniji Umetniki za karitas. Zadnja likovna kolonija je potekala pod naslovom Odprta vrata, zbrana sredstva od prodanih del pa bodo namenili pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju koprske škofije.

Razstava je tako kot vse doslej prodajna, zbran sredstva od prodanih umetniških del pa bodo namenjena v dobrodelne namene.

Umetnike in njihova dela je na otvoritvi predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki je strokovno spremljala celotno likovno kolonijo. Na otvoritvi je o projektu spregovorila koordinatorka Marjana Plesničar Jezeršek, razstavo pa je odprl pater Benedikt.

Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je med 18. in 22. avgustom lani ustvarjalo deset umetnikov iz Slovenije: Borut Beus, Brane Širca, Katja Bednarik Sudec, Milan Todić, Narcis Kantardžič, Nina Zuljan in Stojan Špegel iz Slovenije, Livio Caruso iz Italije ter Eva Meštrović in Marija Efremova iz Severne Makedonije.

Razstava del, ki so nastala na likovni koloniji so najprej na ogled na Sinjem vrhu, kasneje pa jo selijo po različnih galerijah in drugih razstavnih prostorih po Primorski in zamejstvu.