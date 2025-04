Zabaven in pester praznični program za prvomajske počitnice v Termah Snovik

Piše: T. S.

V Termah Snovik so za bližajoče se prvomajske počitnice ponovno pripravili izjemno pester in bogat animacijski program za vso družino, v želji ustvariti sproščeno in zabavno okolje, kjer se bodo lahko povezali ter ustvarili nepozabne spomine.

Gostje bodo deležni številnih aktivnosti, ki bodo zadovoljile vsak okus in starostno skupino. Za številne vodne vragolije in igre z lovom na skriti zaklad za otroke bo dnevno skrbela animacijska ekipa, tudi za ustvarjalne prstke bodo potekale pomladne delavnice. Še posebej vabljeni na kresovanje s palčkom Snovičkom, ki bo potekalo 30. aprila v večernih urah. Prav tako ne gre zamuditi tradicionalnega prvomajskega golaža, ki bo goste pričakal 1. maja, takoj po prijetnem prebujanju ob zvokih godbe Tuhinjske doline. Slovenci imamo glasbo v krvi. Posebno mesto med godbenimi nastopi ima še vedno sodelovanje ob praznovanjih delavskega praznika 1. maja, ko ob svitu praznika izpeljejo pozdravno igranje koračnic in prebudijo prebivalce in turiste.

Za dodaten užitek in sprostitev pa v Termah Snovik ponujajo idejo za izlet: najprej dopoldansko kopanje oziroma sproščanje v njihovi zdravilni termalni vodi z vodnimi hidroterapijami, nato priporočajo sproščujočo masažo v wellness centru in po počitku vas vabijo na okusno kosilo v njihovi prenovljeni restavraciji Potočka, kjer vas poleg dnevnih kosil čakajo tudi z izbrano pomladno ponudbo okusnih sezonskih jedi iz belušev, čemaža, rabarbare, dnevno je na meniju tudi tradicionalna tuhinjska postrv.

Podroben pregled programa po dnevih med prvomajskimi počitnicami:

Petek, 25. 4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

17:30 Vabljeni na malo zdravo malico (bazenska restavracija, brezplačno za goste)

20:00 Pohod z baklami do izvira termalne vode (1 €/osebo, prijave na recepciji do 19:00 ure istega dne, zbor je zunaj pred recepcijo, pohod se izvede ob vsaj 4ih prijavljenih osebah)

20:00 – 22:00 Nočno kopanje (bazen)

Sobota, 26. 4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:30 Mini disco (bazen)

12:15 Vodne vragolije (bazen)

13:00 Pomladna ustvarjalna delavnica (animacijska soba)

16:00 Vodne igre (bazen)

18:30 Slovenski večer z okusi Tuhinjske doline in Kamnika (restavracija)

20:00 – 22:00 Nočno kopanje (bazen)

Nedelja, 27. 4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:00 Vodne vragolije za otroke (bazen)

Ponedeljek, 28. 4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

16:00 Mini disco (bazen)

17:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

17:40 Vodne vragolije za otroke (bazen)

Torek, 29. 4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

17:00 Vodna aerobika (bazen)

17:45 Vodne igre (bazen)

Sreda, 30.4. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:30 Pomladna ustvarjalna delavnica (animacijska soba)

12:45 Vodne vragolije za otroke (bazen)

13:30 Lov na skriti zaklad (bazen)

17:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

17:30 Vabljeni na skodelico zeliščnega čaja (bazenska restavracija)

17:30 Družabne igre za otroke (animacijska soba)

18:00 Spoznavni potop v bazenu – potapljanje

20:00 – 22:00 Nočno kopanje (bazen)

19:30 KRESOVANJE S PALČKOM SNOVIČKOM (zunanja terasa pred vhodom v terme)

Četrtek, 1. 5. 2025

08:00 PRVOMAJSKA BUDNICA Z GODBO TUHINJSKE DOLINE (zunanja terasa pred vhodom v terme ali v šotoru, odvisno od vremena)

09:00 PRVOMAJSKI GOLAŽ Z ANIMACIJSKIM PROGRAMOM (zunanja terasa pred vhodom v terme)

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

13.00 Vodne vragolije za otroke (bazen)

12:30 Lov na skriti zaklad (bazen)

16:30 Obisk palčka Snovička

17:00 Vodna aerobika (bazen)

17:45 Otroška tombola

Petek, 2. 5. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:30 Vodne vragolije za otroke (bazen)

12:00 Lov na skriti zaklad (bazen)

16:30 Vodne vragolije za otroke (bazen)

17:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

18:00 Pomladne ustvarjalne delavnice (animacijska soba)

19:00 Pohod z baklami do izvira termalne vode (1€/osebo, prijave na recepciji do 19:00 ure istega dne, zbor je zunaj pred recepcijo, pohod se izvede ob vsaj 4ih prijavljenih osebah)

20:00 Marshmallow party (zunanja terasa pred termami)

20:00 – 22:00 Nočno kopanje (bazen)

Sobota, 3. 5. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:30 Vodne vragolije za otroke (bazen)

12:00 Družabne igre za otroke (animacijska soba)

16.00 Kuharska delavnica (animajska soba)

17:00 Vodna aerobika (bazen)

17:30 Mini disco (bazen)

18:30 Slovenski večer z okusi Tuhinjske doline in Kamnika (restavracija)

20:00 – 22:00 Nočno kopanje (bazen)

Nedelja, 4. 5. 2025

10:00 Skupinska vodena vodna telovadba (bazen)

10:30 Kneipp oblivi z mrzlo vodo (bazen)

11:00 Vodne vragolije za otroke (bazen)

11.30 Spoznavni potop v bazenu za otroke – potapljanje

12:30 Ustvarjalna delavnica (animacijska soba)

V Termah Snovik so notranji bazeni odprti vsak dan od 9:00 do 20:00, nočno kopanje ob sredah, petkih in sobotah od 20:00 do 22.00. Svet savn obratuje vsak dan od 13. ure naprej, vikendi in prazniki od 11. ure, za wellness razvajanja je potrebna predhodna rezervacija. Prav tako je vsak dan odprta restavracija Potočka od 7:00 do 21:00, posebna ponudba dnevnih kosil vsak dan od 12:00 do 15.00, od 11:30 do 21:00 a la carte ponudba.