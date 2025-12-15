e-Demokracija
-1.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 15 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(VIDEO) “Nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev.”

LokalnoSlovenija
foto: montaža Demokracija

Piše: Celjski glasnik

Ljubljanski župan Zoran Janković se rad hvali, da je Ljubljana najlešpše mesto v Evropi in na svetu.

A v resnici se kaže, da je slovensko mesto spremenil v najlepše balkansko mesto, saj je Ljubljana povsem izgubila pristno slovensko kulturo. Kot vsako leto tudi letos, kot kaže ne more mimo, da ne bi v adventnem času namesto slovenske kulture, ljudem poniudil balkansko kulturo.

Kot je opozoril dr. Robert Rožič, tudi letos v Ljubljani ne gre brez balkanske glasbe in to kar na glavnem trgu v glavnem mestu Slovenije. Gre za skrajno žalostno podobo, ki kaže na razvrednotenje Slovenije in to ravno s strani Zorana Jankovića, prvega moža glavnega mesta.

Več:

Robert Rožič: “Nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev.”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025