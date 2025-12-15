(VIDEO) “Nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev.”

Piše: Celjski glasnik

Ljubljanski župan Zoran Janković se rad hvali, da je Ljubljana najlešpše mesto v Evropi in na svetu.

A v resnici se kaže, da je slovensko mesto spremenil v najlepše balkansko mesto, saj je Ljubljana povsem izgubila pristno slovensko kulturo. Kot vsako leto tudi letos, kot kaže ne more mimo, da ne bi v adventnem času namesto slovenske kulture, ljudem poniudil balkansko kulturo.

Wow, to, kar se dogaja v adventnem času v Ljubljani, sem danes prvič videl … nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev. Korošci imamo svojo kulturo in svoje običaje. Hvala bogu, da je za nas Korošce Celovec de facto glavno mesto! Če se je nekoč podpirala… pic.twitter.com/CCRhs1T8c4 — Dr. Robert Rozic (@robert_rozic) December 8, 2025

Kot je opozoril dr. Robert Rožič, tudi letos v Ljubljani ne gre brez balkanske glasbe in to kar na glavnem trgu v glavnem mestu Slovenije. Gre za skrajno žalostno podobo, ki kaže na razvrednotenje Slovenije in to ravno s strani Zorana Jankovića, prvega moža glavnega mesta.

Več: