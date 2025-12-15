(VIDEO) “Nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev.”

Piše: Celjski glasnik
Ljubljanski župan Zoran Janković se rad hvali, da je Ljubljana najlešpše mesto v Evropi in na svetu.
A v resnici se kaže, da je slovensko mesto spremenil v najlepše balkansko mesto, saj je Ljubljana povsem izgubila pristno slovensko kulturo. Kot vsako leto tudi letos, kot kaže ne more mimo, da ne bi v adventnem času namesto slovenske kulture, ljudem poniudil balkansko kulturo.
Kot je opozoril dr. Robert Rožič, tudi letos v Ljubljani ne gre brez balkanske glasbe in to kar na glavnem trgu v glavnem mestu Slovenije. Gre za skrajno žalostno podobo, ki kaže na razvrednotenje Slovenije in to ravno s strani Zorana Jankovića, prvega moža glavnega mesta.
Robert Rožič: “Nočemo biti del Srbije oziroma njihove kulture in običajev.”