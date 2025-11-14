Večnamenski dom Arnovo selo bo nudil nadomestne prostore učencem OŠ Artiče

Piše: C. R.

Župan Občine Brežice Ivan Molan si je s sodelavci na terenu ogledal, kako napreduje urejanje večnamenskega doma Arnovo selo. Tu poteka tudi priprava nadomestnih prostorov za pouk učencev v času rekonstrukcije in gradnje nove stavbe Osnovne šole Artiče, ki se bo začela v naslednjem letu.

V večnamenskem domu Arnovo selo so se v času od 2021 do letos uredili prostori tako za krajane kot za gasilce, obnova je potekala v sodelovanju med Občino Brežice in Prostovoljnim gasilskim društvom Spodnja Pohanca. V naslednjem letu pa bodo v svoje prostore sprejeli tudi tri razrede učencev artiške šole.

Župan vesel sodelovanja med občino in gasilci

» Večnamenski dom je namenjen krajanom in gasilcem. Gasilci urejajo prostore gasilskega doma in garažo, občina pa ureja zgodnje nadstropje doma, ki bo v času gradnje artiške šole namenjeno za učilnice, kasneje pa bodo to dodatni prostori za krajane. Veseli me, da smo na občini skupaj z gasilci našli skupni jezik, saj bomo združeni naredili bistveno več,« je izpostavil župan pomen dobrega sodelovanja.

Poveljnik PGD Spodnja Pohanca Anton Lapuh je dejal, da se dela na večnamenskem domu in na gasilski garaži v neposredni bližini doma bližajo zaključku. Novi prostori in garaža bodo izboljšali tako požarno varnost kot počutje krajanov, je poudaril, in dejal, da ga veseli, ker bodo lahko pomagali osnovni šoli zagotoviti nadomestne prostore za tri razrede učencev.

Za izvajanja pouka v času rekonstrukcije in gradnje nove stavbe Osnovne šole Artiče občina ureja nadomestne prostore tudi na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in v večnamenskem domu Sromlje. Za ureditev nadomestnih prostorov je občina v letu 2025 namenila 500.000 evrov proračunskih sredstev.

Obnova večnamenskega doma Arnovo selo

PGD Spodnja Pohanca je pred leti kupila dotrajano hišo v bližini obstoječega doma za namen gasilske dejavnosti. Ker krajani niso imeli prostorov za druženje, so konec leta 2020 stekli pogovori z Občino Brežice o pobudi, da občina v Arnovem selu odkupi del objekta v lasti gasilcev za namen doma krajanov. V decembru 2021 je občina odkupila del prostorov za namen druženja krajanov, tako otrok, mladine kot odraslih. Gasilci so v času od nakupa objekta z lastnimi finančnimi sredstvi obnovili svoje prostore v objektu, zgradili so tudi garaže za gasilska vozila. Potrebna je bila še ureditev skupne okolice objekta, strehe in fasade ter nabava stavbnega pohištva. V času od 2023 do 2025 so potekala dela ureditve doma. Trenutno se bliža zaključku III. oz. zadnja faza obnove doma, ureja se mansardni del, ki bo namenjen domu krajanov, v času gradnje artiške šole pa bosta tu dva razreda s priročno čajno kuhinjo in sanitarijami, tretja učilnica pa bo urejena v prostorih gasilskega dela doma.