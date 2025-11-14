Večerni sprehod med lučkami – Arboretum Volčji Potok

Piše: C. R.

V Arboretumu Volčji Potok je sprehod med lučkami edinstveno doživetje že peto leto zapored.

V večernem času je mogoče arboretski park obiskati in se po njem sprehoditi samo v prazničnem času. Praznično osvetljenost krajinsko urejenega in razgibanega parkovnega prostora je glavni razlog za nepozabno doživetje.

Glavne novosti v letu 2025

Cvetoči travnik je prava novost v slovenskem prostoru. Lučke so oblikovane kot cvetice, ki se svetijo, spreminjajo barvo in se v vetru upogibajo.

Osvetljeni stolp je viden že od vhoda in vas z vrha Volčjega hriba spremlja vse do izhoda. Predstavlja višinski svetlobni poudarek celega prostora.

Plavajoči svetlobni diamanti na velikem jezeru so letos obdani z odsevi neprekinjene svetlobne zavese v rozariju.

Zlati ginko , največje osvetljeno drevo v parku, ima po štirih letih novo podobo v zlati barvi.

Modri slap je slap žive vode, ki je letos osvetljen z modrimi lučkami. Prizor je tako še bolj čaroben in impozanten.

Osvetljena smreka velikanka je postavljena v osi francoskega vrta. Uporabljene pametne lučke omogočajo, da se barve v francoskem vrtu in barve na smreki usklajeno prelivajo. Enak prizor se ponovi na dve minuti.

Svetlobni obrisi v letu 2025 prenovljenega francoske vrta so barvno usklajeni tudi z velikim platnom nad mestom nekdanjega dvorca.

Romantično jezero je treba obhoditi in ob prizorih ob jezeru kar kličejo po nepozabnih fotografijah.

Zlato rumene regratove lučke »cvetijo« na travniku ob drevoredu, ki pelje proti izhodu. Le-te so v skupinah, ki vabijo, da si jih ogledamo od blizu.

Največja novost pa je Božičkova vasica . V njej je vse na svojem mestu: pristajalna steza, kočija, trgovinica, delavnica, Božičkova hišica, zvonik, za igro pa še škratov labirint. Vasica je očarljiva za vse generacije, ne samo zvečer ampak tudi čez dan! Božičku skoraj vsak dan pomaga prijazna vila Marjetica.

Praznična razstava v paviljonu je delo dr. Sabine Šegula in njenih študentk. V prireditveni paviljon so za steklo kot v velika izložbena okna postavile čudovite praznične dekoracije iz recikliranih trajnostnih materialov.

V adventu bo letos uporabljena nova lokacija za jaslice in sicer v bližini Jezera Otočec. Letos bodo to slamnate jaslice, ki jih je podarilo Društvo jasličarjev »Anton Kravanja« iz Ljubljane.

Osvetljenega je 35 ha parka, uporabljenih več kot 2 milijona lučk in 36 kilometrov svetlobnih verig.

Še nekaj tehničnih podatkov: večina svetlobnih verig je v led tehnologiji ocenjena poraba je 30 kWh na mesec.

Lučke svetijo vsak dan od 14. novembra 2025 do 11. januarje 2026. Prižigamo jih ob 16. uri, ugašamo po zaprtju parka ob 21. uri.

Za oglede v novembru so cene 25 % nižje. Od 1. decembra do 11. januarja nudimo 25 % popust za ogled po 19. uri. Parkiranje je brezplačno.