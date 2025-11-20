V Novem mestu se kmalu začenja letošnji advent

Piše: C. R.

S prižigom lučk, prihodom Miklavža in odprtjem drsališča se 5. decembra na Glavnem trgu začenja letošnji Advent Novo mesto, ki decembra zgolj na glavno prizorišče prinaša več kot 60 dogodkov. Vrhunec prireditve, ki jo že peto leto zapored pripravlja Zavod Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, bo med 25. in 31. decembrom, ko se bodo na velikem odru zvrstili koncerti znanih slovenskih glasbenikov.

Novo idejno zasnovo za prenovljen zaključni decembrski program so začeli na novomeški občini pripravljati januarja 2021. Takrat so si postavili zelo jasen cilj, je na današnji novinarski konferenci izpostavila podžupanja Sara Tomšič: »Ustvariti dogodek, ki bo postal močna, prepoznavna tradicija našega mesta in širše regije.« In to jim je uspelo, saj Advent Novo mesto mnogi vidijo kot eno izmed decembrskih izkušenj v širši regiji, ki jo je vredno obiskati. »Čar Novega mesta ni le v lučkah in glasbi, ampak v tem, da se tukaj ljudje resnično srečamo. In si vzamemo čas za druge. Tega danes v družbi res manjka, zato moramo svojo energijo še naprej usmerjati v spodbujanje pristnosti in veselja med ljudmi,« je poudarila.

Med 5. in 23. decembrom se bodo na velikem odru na Glavnem trgu vsak večer vrstili različni dogodki – od otroških predstav in nastopov vrtcev do koncertov, plesnih točk in zborovskega petja. »Posebna pozornost bo namenjena obdarovanju otrok, ki bo potekalo med 19. in 21. decembrom v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca,« je povedal vodja prireditvene dejavnosti v Zavodu Novo mesto Rado Trifković. V zadnjem tednu decembra bo prireditev postregla z izjemnimi glasbenimi večeri, ki bodo na Glavni trg privabili številne obiskovalce. Nastopili bodo Žan Serčič, Mrfy, Siddharta, Ansambel Aufbiks, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Jan Plestenjak. »Novo leto bomo dočakali z našimi someščani, člani domače rock zasedbe, ki bo poskrbela za nepozabno silvestrovanje – Dan D. Nato pa bomo skočili z energičnimi plesnimi ritmi v novo leto s skupino Plutz,« je dodal vodja prireditve.

V spodnjem delu Glavnega trga bo zaživela Adventna tržnica, na kateri se bodo poleg lokalnih ponudnikov predstavili tudi maturantje novomeških srednjih šol, ki bodo s svojimi izdelki zbirali prostovoljne prispevke za maturantski ples. Praznično drsališče pa bo odprto vsak dan in bo namenjeno vsem generacijam. »Dopoldnevi bodo namenjeni drsanju otrok iz vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Ob popoldnevih, koncih tedna in med počitnicami pa bo drsališče na voljo vsem obiskovalcem,« je izpostavila vodja za šport v Zavodu Novo mesto Kaja Petrič. Več kot 300 kvadratnih metrov veliko drsališče bo odprto vse do 18. januarja.

Izvedba Adventa Novo mesto 2025 je ocenjena na 330 tisoč evrov, od tega 45 odstotkov zagotavlja Mestna občina Novo mesto, nekaj manj kot 30 odstotkov pokrovitelji, ostalo pa so sredstva iz pridobitvene dejavnosti (gostinska ponudba, drsališče). »Tudi letos so nam pokrovitelji stopili naproti in izdatno podprli našo prireditev. Velika zahvala gre vsem, predvsem pa generalnim sponzorjem, ki so NLB, Petrol, Revoz, Krka in Telekom Slovenije,« je še dodal Trifković.

Adventu Novo mesto 2025 se pridružuje tudi področje mladine Zavoda Novo mesto. Prostovoljci bodo uredili adventno pot, ki bo primerna za otroke do osmega leta starosti in bo dolga približno 45 minut.