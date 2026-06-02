Asta Vrečko tik pred odhodom z ministrstva podarila 1,3 milijona zimskega regresa RTV Slovenija

Vlada je včeraj ministrstvu za kulturo prerazporedila 2,1 milijona evrov, da bi to plačalo glasbeno produkcijo RTV Slovenija. Poleg tega bo ministrstvo za kulturo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo še pravice porabe v višini približno 1,4 milijona evrov.

To pa ni edino tako darilo tik pred odhodom vlade Roberta Goloba. Erar kaže, da je ministrstvo za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko konec decembra lani RTV Slovenija nakazalo 1,3 milijona evrov za zimski regres – izplačilo, ki si ga je vladna koalicija pred novim letom nenadoma izmislila, da bi si zagotovila dodatne volivce. Zimski regres je bil izplačan mimo proračunskih načrtov države.

Namen plačila na elektronskem računu je jasno naveden.

Mediji so decembra o nameri vlade poročali, vendar s krepko nižjo številko – 1,1 milijona evrov. Siol.net, kjer je so v času vlade Roberta Goloba kar dvakrat zamenjali direktorja in odgovornega urednika, vsi so tudi že odstopili, je o tem po državni STA poročal tako:

Vlada je bila v zadnjem letu do RTV Slovenija, kjer je bila tudi dvakrat predčasno zamenjana uprava, predčasno pa celoten vrh, izjemno velikodušna tudi sicer. Samo iz postavke za narodnosti je na RTV SLO šlo 11,7 milijona evrov – skoraj desetina celotnega proračuna RTV.

Skupaj je vlada RTV Slovenija namenila celo več kot desetino letnega proračuna. Večino denarja (okoli 100 milijonov evrov) RTV prejme iz obveznega RTV-prispevka. Med večjimi vladnimi financerji je bilo zadnje leto tudi ministrstvo za obrambo, ki je pod vodstvom Boruta Sajovica nakazalo 2,1 milijona evrov. Spisek vseh največjih državnih financerjev v zadnjem letu je takšen: