Tekčeve jaslice letos praznujejo 90 let – dragocena dediščina Tržiča, ki povezuje generacije

Piše: M. Z.

V letošnjem letu v Tržiču praznujemo visoki jubilej – 90 let od nastanka znamenitih Tekčevih jaslic, ki že skoraj stoletje razveseljujejo domačine in ostale obiskovalce ter ohranjajo bogato tradicijo slovenske božične kulture.

Tekčeve jaslice so nastale leta 1935 v hiši, znani kot Pri Tekcu, v starem mestnem jedru Tržiča. Njihov začetnik je bil čevljar Jožef Ribnikar, ki se je kljub pomanjkanju materialov in znanja odločil, da bo jaslice izdelal sam. Sprva je poskušal z glino, a ker mu ni uspelo pravilno izvesti žganja, se je obrnil k lesu – materialu, ki je jaslicam dal trajnost in toplino. Kasneje je z delom nadaljeval sin Vinko Ribnikar, ki je jaslicam dodal različne prizore iz božične zgodbe ter jih tako pomensko celovito dopolnil. Jaslice so gibljive in prav zato še bolj vabljive za ogled (Marija ziblje Jezuščka, pastirji nosijo darove, angeli krožijo na nebu, pastir seka drva, zvonovi zvonijo…). Mehanika je v domiselno izpeljani konstrukciji, z različnimi kolesji, vzvodi, ki povzročajo gibe. Za ta zadnji del ima največje zasluge Dani Zupan, ki je tudi pripravil in opremil prostor sedanje galerije, kjer so jaslice postavljene vse leto.

Danes za jaslice skrbi Marjan Zupan, vnuk Jožefa Ribnikarja, ki skupaj z družino nadaljuje tradicijo. Priprava jaslic je postala družinski obred, ki vključuje nabiranje mahu v okoliških gorah, ročno postavitev figur in skrbno oblikovanje svetopisemskih prizorov. Jaslice prikazujejo več kot le Jezusovo rojstvo – predstavljajo celoten božični duh, prežet z ljubeznijo, vero in umetnostjo.

Tekčeve jaslice niso le verski simbol, temveč tudi pomemben del tržiške kulturne dediščine. Postavljene so v neposredni bližini župnijske cerkve ter Kurnikove hiše in vsako leto privabijo številne obiskovalce. Njihova umetniška vrednost in zgodovinski pomen jih uvrščata med najlepše jaslice v Sloveniji.

Ob jaslicah potekajo tudi tradicionalni božični koncerti domačih pevcev in instrumentalistov. Letošnji bo v soboto 3.1.2026 ob 19. uri v Galeriji družine Ribnikar Tržič. Koncert bo tokrat posvečen koledniški tradiciji.

Ogled jaslic je možen skozi vse leto po dogovoru, v božičnem času, od 25.12.2025 do 6.1.2026 pa vsak dan od 9h do 19h.

Naslov: Galerija družine Ribnikar – Tekčeve jaslice, Cerkvena ulica 2a, 4290 Tržič. Podrobnejše informacije lahko najdete na spletu ali pa pišete na elektronski naslov: [email protected].

Tekčeve jaslice so več kot le božični okras – so pričevanje vztrajnosti, ustvarjalnosti in vere, ki se prenaša iz roda v rod. V času, ko se svet hitro spreminja, ostajajo jaslice tiha opora in opomnik, da so najlepše stvari tiste, ki jih ustvarimo z ljubeznijo in predanostjo.

Naj letošnja obletnica Tekčevih jaslic vsem Tržičanom in obiskovalcem prinese mir, povezanost in ponos na domačo dediščino.