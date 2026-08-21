Stara ljubljanska avtobusna postaja se poslavlja

Piše: STA, G. B.

Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo s ponedeljkom preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno.

Začasna avtobusna postaja Ljubljana bo stala na območju dosedanjega parkirišča med tiri in Masarykovo cesto in bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici.

Z njeno vzpostavitvijo bo po navedbah pristojnih zagotovljeno nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del v okviru velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana in pripadajoče infrastrukture, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj območja okoli železniške postaje.

Na novi lokaciji bo skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega jih bo sedem namenjenih zgibnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi s sedanjo lokacijo, ki je že leta deležna številnih kritik o njeni neprimernosti, povečalo za približno polovico, kar bo po pričakovanjih upravljavca izboljšalo pretočnost prometa.

Na začasni avtobusni postaji bo stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi prodajnimi okenci. Štiri blagajne bo upravljala Avtobusna postaja Ljubljana, eno pa Slovenske železnice. Potniki bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami. Do zdaj je bilo na ljubljanski avtobusni postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, na kar so prav tako letele mnoge kritike.

V neposredni bližini bosta potnikom na voljo Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu pa bodo, ko bo vsa nova infrastruktura dokončana, urejene omarice za prtljago in toaletni prostori. Potnikom bo na dveh lokacijah na voljo tudi 30 koles za izposojo v okviru sistema Nomago Bikes ter več stojal za parkiranje lastnih koles.

Ob odprtju bodo po napovedih upravljavca zagotovljene osnovne storitve: izvajanje prometa in prodaja vozovnic. Druge vsebine bodo sledile postopoma. “Postavitev poteka fazno. V prvi fazi bosta zagotovljena izvajanje prometa in prodaja vozovnic, nato pa bomo postopoma dodajali vso potrebno infrastrukturo za kakovostno storitev potnikom,” je ta teden na Televiziji Slovenija povedal vodja Avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar.

Pristojni uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo kot na dosedanji lokaciji, kamor se bodo zdaj razširila dela za novo infrastrukturno ureditev ob prenovljeni železniški postaji in nastajajočem poslovno-stanovanjskem kompleksu Emonika.

Za trenutne potrebe, to je 1500 prihodov in odhodov avtobusov dnevno, bo nova postaja po Plankarjevih besedah zagotavljala varno in učinkovito izvajanje potniškega prometa. Z njo naj bi bila zagotovljena dovolj velika zmogljivost tako za domači in mednarodni avtobusni promet, ki se seli na isto lokacijo.

Vozni redi se po Plankarjevih napovedih ne bodo spreminjali. Prav tako ostajajo enake številke peronov. “Nekdo, ki potuje v Litijo s perona 17, bo zdaj ravno tako potoval s perona številka 17, enako bo tudi za tistega, ki gre v Bohinj ali na Bled, šel bo s perona 7, 8 oziroma 28. Ravno s tega vidika, da bi bilo to čim manj stresno za potnike,” je za Televizijo Slovenija dejal vodja avtobusne postaje.

Nova lokacija postaje bo po njegovih besedah prinesla tudi tesnejšo povezavo med avtobusnim in železniškim prometom. “To je ena od prednosti nove začasne postaje. Je v neposredni bližini železniške postaje. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Nomagom želimo potnikom omogočiti, da na enem mestu dobijo vse informacije in storitve,” je dejal. Potniki bodo do avtobusnih peronov lahko dostopali tudi iz podhoda proti Vilharjevi cesti.

Da bo prehod na novo lokacijo potekal brez večjih zapletov, bodo na terenu po napovedih pomagali informatorji in usmerjevalci. Potnikom pristojni svetujejo, naj ob prihodu spremljajo usmerjevalne table in se po potrebi obrnejo na zaposlene. Za dodatne informacije bo na voljo tudi klicni center na telefonski številki 1991.