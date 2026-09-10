V novi številki revije Demokracija preberite: Golobu se obračun z »janšisti« vrača kot bumerang

Piše: Vida Kocjan

Specializirano državno tožilstvo (SDT) Robertu Golobu, zdajšnjemu poslancu in nekdanjemu predsedniku vlade, očita kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje, za kar je zagroženo do šest let zapora. Sum kaznivega dejanja je policiji naznanila Tatjana Bobnar, nekdanja ministrica za notranje zadeve v času vlade Roberta Goloba.

Tatjana Bobnar je v pričanju pred preiskovalno komisijo v Državnem zboru povedala, da ji je Golob kot predsednik vlade sporočil, da bo lahko ostala notranja ministrica, če izvede kadrovske menjave v policiji. Če »počisti z janšisti«, podobno kot so se to dogovorili tudi na nacionalni RTV Slovenija.

Bobnarjeva je s čiščenjem tudi začela, ustavilo se je, ko je Golob zahteval zamenjavo direktorja policijske postaje oziroma uprave v njegovi Novi Gorici. Hkrati naj bi zahteval tudi zamenjavo direktorja uprave za policijske specialnosti Martina Jazbeca. In prav pri slednjem naj bi se posebej zalomilo, saj Bobnarjeva na to ni pristala. Po njenih takratnih navedbah je odstavitev zahteval v zameno za polno imenovanje Boštjana Lindava za generalnega direktorja Policije. To imenovanje je bilo v pristojnosti vlade pod vodstvom Roberta Goloba.

Bobnarjeva na to izsiljevanje ni pristala in je decembra 2022 odstopila z mesta ministrice, Lindav pa tudi nikoli ni bil imenovan za direktorja s polnimi pooblastili. Na preiskovalni komisiji je razkrila še Golobove besede, da on vsakega vrže čez rame, če ga ne posluša.

V nadaljevanju je zadevo naznanila policiji, tožilstvu in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Danes se sicer govori o poslanih dveh ključnih sporočilih (SMS) z dne 7. novembra 2022, v katerih je Golob zapisal, da postaja »resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji« in da mu ni všeč, ker se dogovor ni izvršil. Dejstvo pa je, da je to le del vrha ledene gore.

Postopki kot jara kača

KPK je nato šele januarja 2026, več kot tri leta pozneje, ugotovila kršitev integritete. Zapisali so, da predsednik vlade nima pristojnosti usmerjati kadrovanja v policiji. Golob pa se je branil, da je Bobnarjeva sama pred volitvami govorila o čiščenju »janšistov«; dogovor pa da je bil političen, pred imenovanjem; SMS-i pa naj bi bili po njegovem običajna komunikacija predsednika vlade z ministrico.

Naznanilo Bobnarjeve je bilo konec leta 2022, oktobra 2024 je policija spisala ovadbo zoper Goloba. Leto pozneje, oktobra 2025, pa je SDT vložila zahtevo za sodno preiskavo na ljubljansko okrožno sodišče. Pod zahtevo je podpisana tožilka Blanka Žgajner.

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