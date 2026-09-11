(PREJELI SMO) Stična mladih, teden in nedelja mladih v Cerkvi na Slovenskem 2026: “Krščansko pričevanje se rojeva iz prijateljstva z Gospodom”

Piše: katoliškamladina.si

Pred nami je nedelja mladih, ki jo bomo letos obhajali 13. septembra 2026 in z njo vstopili v teden mladih. Papež Leon nam je za 40. svetovni dan mladih, ki se v vesoljni Cerkvi obhaja na nedeljo Kristusa Kralja, napisal poslanico z naslovom: »Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj« (Jn 15,27).

Jezus je hotel imenovati prijatelje tiste svoje učence, ki jim je dal spoznati Božje kraljestvo, in jih prosil, naj ostanejo z njim, da bodo oblikovali njegovo skupnost in jih bo pošiljal oznanjat evangelij (prim Jn 15,15-27). Ko nas Jezus vabi, da pričujemo, nam zagotavlja, da nas ima za svoje prijatelje. Samo on v polnosti ve, kdo smo in zakaj smo tukaj. Kliče nas, naj bomo z Njim povezani kot prijatelji, da bi se naše življenje prenovilo. Odkriva nam naše dostojanstvo in dostojanstvo drugih. To prijateljstvo je večno, ker ima svoj izvor v vstalem in križanem Gospodu.

Biti Gospodov prijatelj pomeni čutiti, da smo ljubljeni. Tu je tudi izvor našega pričevanja, h kateremu smo poklicani: krščansko pričevanje je sad vere in ljubezni z Jezusom. Od Jezusa se učimo, da krščansko pričevanje ni oznanilo samega sebe, tudi ne sad naših duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti. Pravo pričevanje prepoznava in kaže na Jezusa, kot edinega, ki nas lahko odrešuje. To smo sposobni, ko izstopimo iz sebe in con našega udobja, ko smo odprti za sočloveka in njegove stiske. Vemo, da pričevati ni vedno lahko. Dostikrat pomeni plavati proti toku današnje miselnosti. To zmore samo tisti, ki živi tesno prijateljstvo z Jezusom, kar rojeva nov način življenja, ki nosi značaj bratstva.

Ravno to želimo spodbuditi z letošnjo nedeljo mladih in tednom mladih. Namen nedelje mladih je:

Da naša župnijska občestva spoznajo bogastvo, ki ga predstavljajo mladi; da se najde prostor, kjer se lahko zbirajo in kjer je na razpolago tudi voditelj, ki jih spremljal.

Ovrednotiti vlogo mladih v župniji, da župnije mlade prepoznajo kot aktiven in nepogrešljiv del Cerkve, jim prisluhnejo in jih sprejmejo.

Da župnije ponudijo prostor, kjer lahko mladi skozi molitev, srečanja, kateheze … poglabljajo svoj odnos z Bogom, prepoznavajo svoje darove in svojo poklicanost …

Da Lahko mladi dobijo izkustvo skupnosti in začutijo, da v veri niso sami, ampak da jih občestvo spodbuja k širjenju krščanskih vrednot v javnem življenju.

Nedelja mladih in teden mladih je priložnost, ki nas pripravlja na srečanje v Stični, kjer bo prostor za zahvaljevanje, da bi se naše srce odprlo hvalnici za prejete darove, še posebej za dar življenja. Stična mladih bo prostor, da najdemo, kar iščemo, Gospoda, ki je vrata odrešenja.

Stična mladih bo v soboto, 19. septembra 2026, pod geslom “VŽGI SRCE’’ teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026.

Letošnja Stična v ospredje postavlja ljubezen, ne tisto ljubezen, ki jo v svetu srečamo na vsakem koraku, ampak darujočo ljubezen, h kateri nas spodbuja letošnji zavetnik sv. Janez Pavel II. ob 30. obletnici njegovega obiska v Sloveniji.

Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade pri Slovenski škofovski konferenci

Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih

Tema letošnje Stične mladih je ljubezen – zadnja in največja izmed Božjih kreposti. Ko govorimo o ljubezni, jo svet in mladi danes pogosto razumejo predvsem kot čustvo, zaljubljenost ali trenutni užitek, vendar krščanska ljubezen ni zgolj občutek. Je odločitev in drža, ki oblikuje naš odnos do Boga, bližnjega in samega sebe. Snovalci letošnje Stične smo odgovor iskali tudi v svetem pismu, natančneje v prvem Janezovem pismu, ki pravi: »V tem je ljubezen: ne, da smo mi ljubili Boga, ampak da je on nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. Če nas je Bog tako ljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj.« Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej.

Letošnjo Stično mladih bo zaznamovala tudi 30. obletnica prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Takrat je mladim z očetovsko bližino dejal: »Papež ma vas rad.« Njegov poziv, da lahko samo vera in ljubezen premagata strah in ponovno prižgeta upanje, ostaja aktualen tudi danes. Janez Pavel II. v svoji teologiji telesa poudarja, da je človek poklican, da postane dar, njegov naslednik papež Benedikt XVI. pa pravi, da ljubezen postane skrb za drugega, pripravljena na odpoved in žrtev. Mladim želimo pokazati, da prava ljubezen ni omejevanje svobode oz. breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve.

Ljubezen bo tako rdeča nit celotne Stične mladih 2026, od prihoda mladih na prizorišče do zaključnega koncerta. Želimo si, da bi se vsebina letošnjega festivala dotaknila.