Ljubo Obleščak: »Na Kobariškem se znamo dogovoriti«

Piše: J. Š., foto: OO SDS Kobarid

Občinski odbor SDS Kobarid je za kandidata za župana Občine Kobarid na letošnjih lokalnih volitvah določil 59-letnega Ljuba Obleščaka.

Obleščak je ob tem dejal, da kandidaturo sprejema hvaležno in po tehtnem premisleku. Občanom želi ponuditi odgovoren in učinkovit način vodenja občine.

Osebna in poklicna pot

Ljubo Obleščak je zaposlen inženir strojništva (VII.) z več kot 30 leti delovne dobe na odgovornih mestih v gospodarstvu in šolstvu, v prostem času pa je ljubitelj zgodovine, športa in miselnih iger. Življenjska pot ga je iz Tolmina davnega leta 1998 peljala v vas Ladra na Kobariško, kjer si je ustvaril čudovito družino. »V bistvu sem se vrnil h koreninam. Moji predniki so živeli tako v Breginjskem kotu – v vasi Sedlo, Borjana, Potoki, kot tudi na levem bregu Soče v vaseh Smast, Libušne, Vrsno, Krn. Praded Ivan Obleščak, na katerega sem posebej ponosen pa je bil l. 1881 med ustanovitelji rokodelskega bralnega društva v Tolminu, predhodnice knjižnice v Tolminu, katere oddelek je tudi v Kobaridu,« je ob napovedi kandidature pojasnil »čega je«.

Izzivi in razvojni cilji občine

Obleščak: »V dobrih tridesetih sem dobro spoznal delovanje občine, pa tudi probleme, s katerimi se vsak dan srečujemo občani. Dva mandata pa sem bil tudi član sveta zavoda OŠ Kobarid.«

Kljub številnim dosežkom občine so se izzivi nabrali. Med njimi izpostavlja izseljevanje mladih, pomanjkanje zazidljivih zemljišč in stanovanj, slabo komunalno infrastrukturo, skrb za starejše občane, zdravstveno varstvo, posamezne investicije, masovni turizem. »Mladim je treba zagotoviti prijazno občino. In nujen je dogovor, kako regulirati masovni turizem in kako zaščititi reko Sočo. Brez tega bomo izgubili vsi,« opozarja.

Vodilo sodelovanja in dostopnosti

Prepričan je tudi, da občina potrebuje sodelovanje župana in občinskega sveta. Njegovo vodilo je pri tem jasno: »Vsi ste vabljeni. Na Kobariškem se znamo dogovoriti.« Pri pomembnih projektih bo jasno, kaj je mogoče izpeljati in v kakšnem roku. Če projekt trenutno ni izvedljiv, bodo občani dobili jasen odgovor, kaj je treba storiti, da bo mogoča izvedba.

Pomemben je tudi razvoj vseh desetih krajevnih skupnosti. »Krajevne skupnosti morajo imeti več besede pri tem, kaj se v njihovem okolju načrtuje in dela,« pravi. Krajevnim skupnostim bomo namenili več sredstev. Obleščak zagotavlja, da bo kot župan dostopen za ljudi ves čas mandata. »Če ima občan problem ali kritiko, mora imeti možnost priti do župana in hitro dobiti odgovor,« poudarja.

Predstavil bo program in predloge za razvoj občine

V prihodnjih tednih bo SDS Kobarid predstavila program in predloge za razvoj občine ter posameznih krajevnih skupnosti. Obleščak ne obljublja preveč. »Kandidaturo sprejemam z obljubo, da občanom ponudimo resno in odgovorno vodenje občine,« je sklenil. Njegovo glavno sporočilo ob začetku kandidature ostaja jasno: »Vsi ste vabljeni. Na Kobariškem se znamo dogovoriti.«