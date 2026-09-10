Računsko sodišče razkrilo proračunsko šlamastiko Golobove vlade

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo predloga zaključnega proračuna za prejšnje leto, ki ga je sestavljala vlada Roberta Goloba. V tem je zaslediti hude nepravilnosti, posledično je glede izvrševanja proračuna izreklo mnenje s pridržkom. Da je bila prejšnja vlada izjemno potratna, tudi za namene, za katere bi težko trdili, da služijo državljanom, se je vedelo že prej. Sedaj pa prihajajo na plan tudi ostale hude pomanjkljivosti.

Glede predloga splošnega proračuna je Računsko sodišče sicer izreklo pozitivno mnenje. A hudič, kot pravi pregovor, je v podrobnostih. Kot zapišejo, vlada tudi leta 2025 ni zagotovila, da bi vsi upravljavci državnega premoženja najemnine od oddaje poslovnih prostorov nakazovali v državni proračun, zaradi česar Računsko sodišče sedaj zahteva popravljalni ukrep.

Poročilo razkriva, da je bilo porabljenih več sredstev, kot je bilo načrtovano. Realizirani primanjkljaj v višini 4,575 milijarde evrov je bil pokrit z zadolževanjem v višini 2,527 milijarde evrov in zmanjšanjem denarnih sredstev v višini 2,049 milijarde evrov. “S tem se je struktura financiranja primanjkljaja bistveno spremenila glede na sprejeti proračun,” so zapisali v poročilu. K temu pa dodali, da ministrstvo za finance za to potezo ni izkazalo pravne podlage za spremembo strukture financiranja v ugotovljenem obsegu.

Pri proračunski rezervi so revizorji ugotovili, da je ministrstvo za naravne vire in prostor pet programov odprave posledic neposredne škode na stvareh vladi prepozno vložilo v obravnavo. Ugotovljene so bile tudi številne nepravilnosti pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil, poroča STA.

Denimo, nepravilnosti so ugotovili pri postopku oddaje javnih naročil ministrstva za obrambo in v direkciji za infrastrukturo. Oboje so nadzirali kadri Gibanja Svoboda. “Pri slednji sta se dva postopka oddaje javnih naročil za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica nanašala na nedopustno spremembo zagotovljenih sredstev v povezavi z izbiro neustreznega postopka oddaje javnega naročila ter s tem izbiro izvajalcev,” so navedli na računskem sodišču.

Nepravilnosti so ugotovili pri izvajanju nadzora nad posrednimi proračunskimi porabniki, pri neustrezni porabi proračunskih sredstev, neustreznem prevzemanju obveznosti, preveritvi in pravilnosti izplačil, nespoštovanju pogodbenih določil in prepoznem izdajanju soglasij k letnim programom dela in finančnim načrtom javnih zavodov. Največ teh se je nabralo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki ga je vodil minister iz kvote Svobode. Ustreznega nadzora nad izplačili sredstev posrednim proračunskim porabnikom ni izvajalo niti ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Katja Kokot: To ni politična ocena!

Nekatere sočne podrobnosti pa je razkrila tudi poslanka Resnice Katja Kokot v objavi na družbenem omrežju X.

Denimo, kako je Golobova vlada porabila 1,449 milijarde več od sprejetega proračuna in pri tem porabila 44,1 denarne rezerve z začetka leta. Kako ni zagotovila zadostnih sredstev za posodobitev železniške postaje Nova Gorica. Razkrila pa je tudi doslej manj znane hude nepravilnosti – vlada je denimo pri naročilu sistemov za zaznavanje nepravilnosti na vlakih sprejela ponudbo, ki je za več kot deset milijonov presegala razpisno omejitev. Ministrstvo za obrambo je prevzelo obveznost nakupa francoskih havbic Caesar kar brez soglasja vlade.