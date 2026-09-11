(IZJAVA DNEVA) Polona Rifelj na Tarči o Izraelu: “Na Zahodni breg sem šla sem zelo propalestinsko usmerjena. Ko sem delala s temi ljudmi, z enimi in drugimi, se je moje mnenje zelo uravnotežilo.”

Polona Rifelj, ministrica za okolje in prostor, je na Tarči povedala:

Kar se tiče Izraela, bi pa rekla to, da mi smo vseeno suverena država, tako kot je Izrael. Mislim, da je veliko staršev, otrok, ki so jih Izraelci operirali na srcu, hvaležnih, da so nam priskočili na pomoč.

Država Izrael je tudi zelo napredna, zato vsakršno izključevanje, mislim, da ni potrebno. Konflikta ne bomo rešili s tem, da bomo na ulici protestirali.

Povedala bi pa še to: Jaz sem leta 2005 in 2006 delala v Palestini, na Zahodnem bregu. Delala sem na volitvah kot dolgoročna opazovalka volitev. Šla sem zelo propalestinsko usmerjena. Ko sem živela na Zahodnem bregu, delala s temi ljudmi, z enimi in drugimi, se je moje mnenje zelo uravnotežilo.“

Vir: RTVS, X