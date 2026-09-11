Pravila uredništva Demokracije pri spremljanju kampanje pred referendumsko nedeljo, 11. oktobra 2026

Piše: Uredništvo Demokracije

Uredništvo Demokracije v skladu z zakonodajo objavlja pravila za spremljanje kampanje pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra 2026: zakonodajnim referendumom o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi ter tremi posvetovalnimi referendumi – o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

Referendumsko kampanjo bo uredništvo Demokracije (revija in splet) spremljalo od 11. septembra 2026 do njenega zaključka 24 ur pred dnem glasovanja, v skladu z veljavno zakonodajo, profesionalnimi novinarskimi standardi in uredniško politiko.

Uredništvo Demokracija (revija Demokracija in spletni portal demokracija.si) v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja kampanje pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra 2026: zakonodajnim referendumom o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi ter tremi posvetovalnimi referendumi – o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

V času referendumske kampanje bosta revija Demokracija in spletni portal demokracija.si v novinarskih prispevkih spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z referendumskim vprašanjem.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo Demokracije odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko portala, zakonom in profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo verodostojno in nepristransko predstavitev referendumskih kampanj in mnenj o referendumskih vprašanjih.

Plačana referendumska propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse organizatorje referendumskih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik našega podjetja Nova Obzorja, ki izdaja tako revijo Demokracija in spletni portal Demokracija.

Uredništvo bo v skladu z uredniško politiko objavljalo strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedlo izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.