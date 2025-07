Prenova zdravstvene postaje v Rušah: Marles začenja z nadgradnjo in prizidavo

Piše: J. Š.

V Rušah se je začel pomemben projekt nadgradnje in prizidave zdravstvene postaje, ki bo prinesel 755 kvadratnih metrov novih prostorov ter uresničuje cilje energetske učinkovitosti, trajnostne gradnje in boljše dostopnosti zdravstvenih storitev za vse občane.

Podjetje Marles je začelo nadgradnjo in prizidavo zdravstvene postaje v Rušah. S 755 m2 novih površin in funkcionalno zasnovo bo projekt, ki se bo zaključil v drugi polovici leta 2026, močno prispeval k izboljšanju udobja uporabnikov zdravstvenih storitev in zdravstvenega osebja.

Objekt bo zgrajen na način montažne gradnje, ki omogoča hitro izvedbo, visoko energetsko učinkovitost ter stroškovno optimizacijo. Montažni pristop pa ne predstavlja samo tehnične izbire, ampak izraz zavezanosti podjetja k trajnosti in razvoju lokalnega okolja.

Tadej Gosak, direktor podjetja Marles, izpostavlja: »Pričeti z deli na nadgradnji zdravstvene postaje v Rušah je izjemen projekt, ki izkazuje naše zavezništvo s trajnostjo in lokalno skupnostjo. Zdravstveni objekti so srce vsake skupnosti, zato smo ponosni, da bomo s to nadgradnjo omogočili boljšo kakovost življenja in boljše zdravstvene storitve za vse prebivalce Ruš. Z uporabo inovativnih in energetsko učinkovitih rešitev želimo zagotoviti, da bo ta objekt služil tudi prihodnjim generacijam.«

Podobno razmišlja tudi Urška Repolusk, županja občine Ruše: »Zelo sem vesela, da smo danes simbolično zasadili ‘prvo lopato’. Pogodba z izvajalcem del, podjetjem Marles, je bila podpisana 10. aprila 2025. Gre za izjemno pridobitev za našo občino, predvsem za naše občanke in občane. Tako velik in pomemben projekt, kot je prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše, dokazuje, da je zdravstvo temelj vsake družbe. Z dodatnimi ambulantami in večjimi prostori obstoječih bodo pogoji za zdravstveno oskrbo v naši občini bistveno izboljšani.«