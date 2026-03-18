(PREJELI SMO) Velenje je še slovensko rudarsko mesto

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Ta dan – sobota, 14. 03. 2026 – se je mestu Velenje zgodilo res nekaj velikega, kar je dokaz, da je tu še Slovenija. Pred občino se je nas zbrala skupina dobromislečih Slovencev in bili so celo s Primorske, zato vsem najlepša hvala, da ste s svojo prisotnostjo pokazali, da vam ni vseeno, kaj se dogaja v totalitarnem mestu Velenje.

Po prebranem govoru pred občino se je ob 11. uri skupina zbranih podala s slovensko zastavo po ulicah Velenja. Po dobrih 100 metrih smo srečali župana, ki se je pogovarjal s policijsko kontrolo, ki mu je razložila, da je naše zborovanje in pohod po mestu Velenje popolnoma legitimno, četudi smo Slovenci in je občina z županovim podpisom to prepovedala. Tako velenjski župan s sodelavko ni mogel preprečiti nadaljevanje pohoda dobromislečim Slovencem v Velenju. Po nekaj minutah je naša skupina prišla na »Rudarski trg«. Pred spomenikom zločinca Kardelja smo srečali tudi »tovarišico« Katič v rdeči športni vetrovki, ki je hitro prehodila ta trg, kjer smo se ob kipu zločinca tudi ustavili in se zamislili nad njegovimi zločini. Pot smo nato nadaljevali po cesti »Samostojne Slovenije« (Kidričeva cesta) in prišli do Prešernove ceste, do lipe sprave. Tu smo srečali dobre ljudi, ki so nas podprli in z besedami povedali še svoja mnenja o totalitarnem enoumju v tem mestu. Pot smo nato nadaljevali mimo D. K. (Delavskega kluba) in videli še predstavnike skrajne levice in že po nekaj besedah spoznali, kako nizek nivo kulture ima ta stranka v Velenju, prav tako pa nismo slišali skoraj nobene besede v slovenskem jeziku.

Pot nas je nadalje vodila mimo spomenika s 668 imeni domačinov Šaleške doline, zapisanih na marmor in ta imena so dokaz, kako zločinsko je deloval komunizem do lastnega naroda, kar dokazuje krvava rdeča zvezda nad temi imeni. Se je pa od tod videla tudi obnova Cankarjeve ulice, ki poteka že več kot leto dni in kar dosti se po Velenju govori, da želijo nekateri to ulico po obnovi preimenovati v Miloševičevo ulico, kot še eno v Velenju po imenu zločincev komunizma. Po besedah mimoidočih, to kar drži, saj se tu sliši govoriti le še srbsko, kar je dokaz, kdo v Velenju ima glavno besedo, kot je to že v Ljubljani in Mariboru, kjer sta na oblasti srbska župana. Pot smo nato zaključili na »Mestnem trgu« pred kipom zločinca in tu javnosti sporočili, da z odstranitvijo spomenikov zločina tudi mesto Velenje lahko postane normalno evropsko rudarsko in kulturno mesto. Naše ulice in trgi pa naj imajo imena po rudarjih in dobrih ljudeh, ki so pripomogli, da imamo našo samostojno Slovenijo. Da pa bo Velenje res lahko postalo normalno slovensko mesto, pa se nas mora tu zbrati vsaj 100-tisoč dobromislečih državljanov Slovenije in Evrope, da skupaj sporočimo totalitarni občinski oblasti tega mesta, da je že čas, da tudi Velenje postane normalno rudarsko mesto dobrih ljudi, ki tu živimo.

So pa pred nami še volitve in vsak, ki dobro misli in je ponosen na domovino Slovenijo bo svoj glas dal slovenskim strankam kot so: SLS, N.Si , FOKUS, SDS, GLAS UPOKOJENCEV Pavla Ruparja. Ostale stranke na tej listi pa so podpornice zločinskih dejanj, predvsem pa SD, GOLOBOVA SVOBODA in LEVICA, ter RESNICA, ki pa je naslednica podpore Miloševičevega zločina v nekdanji Jugoslaviji.

Ne pozabite, 22. 3. 2026, bo vsak glas na volitvah odločal ali bo Slovenija – Velenje še slovensko.