Občina Brežice z rebalansom ohranja investicijsko usmerjenost kljub rasti stroškov

Piše: C. R.

V ponedeljek, 19. maja 2025, je potekala 14. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri so svetnice in svetniki soglasno potrdili rebalans proračuna Občine Brežice za leto 2025.

Rebalans je bil potreben zaradi pomembnih sprememb, ki so nastopile po sprejemu proračuna 12. februarja 2024, in je za slabih 4,5 milijona evrov višji od sprejetega proračuna. V tem času so ukrepi vlade vplivali na občutno povečanje stroškov na različnih področjih – od plač javnih uslužbencev do energentov in drugih storitev.

Kljub povečanju povprečnine za približno 1,2 milijona evrov, so skupni odhodki narasli za skoraj 3 milijone evrov, kar je zahtevalo nujno prilagoditev proračuna.

Občina Brežice je v tem času uspešno kandidirala na več razpisih in tako pridobila sredstva za nove projekte, ki jih proračun prav tako vključuje. Med pomembnejšimi razlogi za rebalans je tudi povečanje stroškov v predšolski vzgoji, saj je bilo treba za kritje razlik v ceni vrtcev zagotoviti dodatni milijon evrov, predvsem za doplačila staršev.

”Uspeli smo pridobiti mednarodne projekte, skupaj s Kozjanskim parkom bomo urejali Jovse in Dom kulture v Kapelah. Občina je bila med drugim uspešna na razpisu za postavitev sončnih elektrarn, za grad Brežic in za OŠ Velika Dolina. Načrtovana je izgradnja pločnika v Globokem proti Dobravi. Direkcija bo pristopila k sanaciji ceste, občina pa k izgradnji pločnika,” poudarja župan Ivan Molan.

Občina v letošnjem letu nadaljuje z obsežnim projektom izgradnje kanalizacije v Krški vasi ter s projektom sekundarnega vodovoda v sklopu Hidravličnih izboljšav.

Na razpis za razvoj regij pa je prijavila dva nova projekta: optimizacijo oziroma izgradnjo vodovodnih sistemov ter ureditev zelenih parkovnih površin.

Župan Ivan Molan izpostavlja izpostavil tudi izzive, povezane z nerealiziranimi državnimi razpisi za ključne investicije: ”Žal pa v letošnjem letu nismo mogli začeti z izgradnjo nove osnovne šole Artiče in nadaljevati investicijsko-vzdrževalnih del v starem objektu Zdravstvenega doma Brežice za potrebe ambulant, kajti teh razpisov, ki so bili obljubljeni, Vlada ni sprejela. Zato smo se odločili, da bomo z lastnimi sredstvi uredili nadomestne prostore za učenke in učence OŠ Artiče in sicer v večnamenskem domu v Arnovem selu, v domu krajanov na Sromljah ter delno v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. S tem bomo zagotovili nadomestne prostore, v drugem letu pa načrtujemo težko pričakovano gradnjo šole v Artičah. Upam, da bo ministrstvo objavilo razpis, ki ga obljublja že dve leti.”

Tako bo letošnji proračun kljub izzivom ostal močno investicijsko naravnan, saj je predvidenih okoli 20 milijonov evrov investicij, ki se bodo izvajale v vseh krajevnih skupnostih.

”Odločili smo se tudi za najem kredita v višini 3,8 milijona evrov, kar pomeni, da bomo še vedno bistveno manj zadolženi kot marsikatera druga občina. Zadolženost na občana bo v letu 2025 znašala 544 evrov, kar nas postavlja pod slovensko povprečje. Ocenjujem, da bomo kljub vsem nepredvidenim dogodkom in povečanju stroškov, glede na to, da smo v občini Brežice vedno gospodarno ravnali in nismo pretiravali s krediti, še naprej investicijsko usmerjeni. Ob tem pa bomo zagotavljali vse potrebno za nemoteno delovanje javnih zavodov, društev in ostalih programov, ki jih v občini Brežice podpiramo,” je zaključil župan Ivan Molan.