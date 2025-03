Ob svetovnem dnevu voda ogled vodarne Jezero in CČN Novo mesto

Piše: Komunala Novo mesto

Ob svetovnem dnevu voda smo v petek, 21. marca 2025, povabili predstavnike občin in druge občane na ogled vodarne Jezero in Centralne čistilne naprave v Ločni. Za obiskovalce smo odprli oba objekta, po katerih so jih popeljali naši sodelavci. Obiskovalcem so razložili, kako delujeta.

Foto utrinke smo zabeležili med ogledom največje tovarne vode na Dolenjskem. Tako pogosto imenujemo vodarno Jezero, iz katere se v celoti oskrbuje šest dolenjskih občin. Naš direktor Bojan Kekec je med ogledom poudaril pomen zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Vodja Sektorja vodooskrbe v podjetju, Istok Zorko je razložil, kako deluje vodarna in povedal veliko zanimivega o pripravi vode.

Poudaril je, da celoten postopek filtracije poteka z mehanskimi postopki in brez uporabe kemije. V vodarni Jezero se dnevno prečisti 7 tisoč kubičnih metrov vode.

Obiskovalci, med katerimi so bili tudi župani in drugi člani občinskih uprav so z zanimanjem prisluhnili in pohvalili dogodek, s katerim novomeška Komunala vsako leto obeleži Svetovni dan voda.

O dogodku je v novicah poročala TV Vaš kanal. Posnetek si lahko ogledate na povezavi: https://vaskanal.com/dan-voda-obelezili-z-dnevom-odprtih-vrat/