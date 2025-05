(NOVO MESTO) Obvoznic še dolgo časa ne bo

Piše: Moja Dolenjska

V Novem mestu že dlje časa čakajo na gradnjo zahodne obvoznice od avtocestnega priključka zahod do Pogancev, a se ta vsaj še nekaj časa ne bo začela. Direkcija RS za infrastrukturo še vedno pripravlja projektno dokumentacijo za gradnjo prvega dela obvoznice, od Brezja do Regrških Košenic. Gradnja južne obvoznice pa stoji na upravnem sodišču, je poročala STA.

Na direkciji so projekt zahodne obvoznice, ki bi središče mesta delno razbremenila prometa, razdelili v tri faze. Prva faza predvideva gradnjo od priključka Brezje do priključka Regrške Košenice, pri čemer je pri priključku Brod predviden 492 metrov dolg most čez reko Krko. Druga faza predvideva gradnjo od avtocestnega priključka Novo mesto zahod do priključka Brezje, pri čemer je pri priključku Kamence predviden 300-metrski viadukt, tretja faza pa gradnjo od priključka Regrške Košenice do razcepa Pogance.

Trenutno direkcija še vedno pripravlja vso projektno dokumentacijo za gradnjo prve faze projekta, od Brezij do Regrških Košenic. Za 492-metrski most, ki je predviden v tej fazi, je bil izveden javni arhitekturni natečaj, na katerem je bila kot arhitekturno najboljša rešitev jeseni 2022 izbrana rešitev projektanta Marjana Pipenbaherja. Za omenjeni most so v izdelavi idejna zasnova, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Omenjeni dokumenti so trenutno v postopku recenzije in revizije, katerih izvedba je predvidna do konca leta, so za STA navedli na direkciji.

Za del, ki se nanaša na samo cesto prve faze projekta, pa je po navedbah direkcije v pripravi projektna naloga za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. “Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega naročila za izbor projektanta za projektiranje prve faze je predvidena do konca leta,” so navedli.

Priprava razpisne dokumentacije za projektiranje za drugo in tretjo fazo obvoznice bo sledila po izdelani in recenzirani projektni dokumentaciji za prvo fazo, pa odgovarjajo na vprašanje, kdaj bosta stekli druga in tretja faza projekta.

Po načrtih se bo zahodna novomeška obvoznica, ko bo zgrajena, v Pogancih priključila na načrtovano hitro cesto Novo mesto – Bela krajina, ki je predvidena kot del 3. razvojne osi, katere gradnjo pa že nekaj časa preprečuje Civilna iniciativa 3. razvojna os-jug (3ROS-jug).

Dars, ki je zadolžen za projekt, je za prvi odsek omenjene hitre ceste (od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku) gradbeno dovoljenje dobil že oktobra 2021, a je upravno sodišče po vloženi tožbi 3ROS-jug odločilo, da mora pristojno ministrstvo o njem odločati znova.

Ministrstvo je julija 2023 izdalo novo gradbeno dovoljenje, a je 3ROS-jug zoper sklep znova vložilo tožbo. Zadeva je trenutno na sodišču še vedno v fazi odločanja. Kot so na sodišču navedli za STA, je narok v omenjeni zadevi razpisan za 22. maj.

Dars je sicer marca kljub zapletom s prvim delom ceste objavil razpis za naslednji odsek med priključkoma Osredek v Novem mestu in Maline na belokranjski strani Gorjancev (tretja in četrta etapa projekta). Med drugim gre za 12,8 kilometra štiripasovne hitre ceste, ki vključuje tudi 2,3-kilometrski predor pod Gorjanci in tri viadukte.

Z razpisom je Dars iskal zainteresirane gradbince, njihove prijave pa je zbiral do 10. aprila. Zdaj bodo na Darsu izbrali primerne gradbince in jih povabili v drugo fazo, kjer bodo lahko oddali ponudbe.